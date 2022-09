Vlkanova proti „své“ Slavii. VIP lóže, pak nadávky. A kývnutí Plzni

Jako vážený host si na začátku května během nadstavbového duelu Slavie se Slováckem (3:0) prohlížel VIP prostory v Edenu. Adam Vlkanova byl v jednu chvíli blízko transferu do vršovického klubu. Drobného exhradeckého kapitána nakonec ulovil Adolf Šádek do Plzně. Vlkanova v novém dresu v neděli poprvé vletí do velkého šlágru o čelo ligy. Hostující kotel ze Slavie mu nejspíš znovu připomene „zběhnutí“ ke konkurentovi.

Vlkanova si to se slávisty „užil“ na konci července, kdy ještě jako hradecký kapitán přispěl k výhře 1:0 a obrání favorita o důležité body. „Skandovali, nadávali... Před měsícem chtěli, abych to podepsal, teď na mě ti samí řvou, že mě nikdo nechce, přitom právě Slavia zájem měla,“ vykládal po úspěšném duelu.

U postranní čáry na něj pořvávaly stovky fanoušků, kteří přijeli na stadion do Boleslavi, kde Hradec nastupuje k domácím zápasům. „Někdo se takhle chová, začne nadávat. Ale mně to nevadilo, naopak mě to ještě víc vtáhlo do zápasu, ještě víc motivovalo. A přiznávám, že o to větší radost z vítězství mám,“ přiznal 28letý ofenzivní univerzál.

Hradec Králové - Slavia: Sešívaní fanoušci skandují na Vlkanovu: „Nikdo tě nechce!” Video se připravuje ...

Kolem Vlkanovy a jeho tehdejšího parťáka Jana Mejdra na konci jara kroužila Slavia. Oba hráče pozvala na zápas se Slováckem do VIP prostor. Ale bez vědomí hradeckého klubu, z čehož vznikl velký průšvih. „Je to špatně vůči prezentaci klubu navenek. Neslučuje se to s profesionalitou hráčů ani agentů a vrhá to špatný stín na náš klub, protože my jsme jasně deklarovali Slavii, Spartě i Plzni, že jsme připraveni k jednání, ale v první řadě se musí bavit klub s klubem a až poté klub s hráčem. Sparta to dodržela, Plzeň to dodržela, ale Slavia ne,“ zlobil se Richard Jukl, generální manažer Hradce.

Možná i nepovedená akce přispěla k tomu, že Mejdr brzy na to kývl na návrat do Sparty. Sága kolem kapitána Vlkanovy se táhla celé léto, nakonec se Hradec dohodl s Plzní. Na konci července se upekl kýžený přestup a drobný hráč zažívá výjimečné zápasy v Lize mistrů.

Ani ne po dvou měsících vyběhne proti Slavii znovu. Vlkanova velmi rychle vplul do západočeské kabiny, od první chvíle patří do základní sestavy. Za Plzeň odehrál pět zápasů, hned na úvod proti Slovácku zapsal jednu asistenci. Zvládl velké duely na Barceloně a proti Interu, určitě patřil k lepším hráčům. „Sám jsem měl dvě šance poté, co jsem se dobře uvolnil, ale ani jednou jsem netrefil branku. Mrzí mě obě ty situace,“ vykládal po úterní prohře 0:2 s milánským favoritem.

Na ofenzivní umění technicky zdatného a šikovného hráče Plzeň spoléhá i pro nedělní duel. Vlkanova bude mít podporu v plzeňském publiku, které ho od prvního momentu přijalo velmi dobře. Pokusí se zatopit slávistům a na konci oslavit další výhru nad vršovickým rivalem.

„Stadion bude zase plný, atmosféra podobná tomu, jak to vypadalo proti Interu při Lize mistrů. Nejlepší by bylo, kdybychom takové zápasy hráli pořád,“ těší se na vyprodanou Doosan Arenu západočeský trenér Pavel Horváth. „Mají zraněné hráče, nejsou úplně fit. Bude těžké trefit jejich sestavu, nevíme, kdo bude k dispozici a kdo ne,“ odhadoval před nedělní bitvou o čelo ligy.

Plzni stále schází trojice Jan Kliment, Jan Kopic a Radim Řezník. „Všichni jsou v rekonvalescenci a počítat s nimi nemůžeme,“ upřesnil Horváth, že trojice zkušených hráčů se zapojí nejdřív po reprezentační pauze.

Právě Kopicova absence pomohla Vlkanovovy do základní sestavy. Dobře se doplňuje s dalším hbitým drobným hráčem Janem Sýkorou, v ofenzivní trojici záložníků figuruje ještě Jhon Mosquera. Všichni by měli nastoupit v základu také proti Slavii.