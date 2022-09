Experti: Priske zvedl Spartu fyzicky, v taktice a způsobu hry má rezervy

Sezonu Sparta začala v rozestavení s jedním útočníkem: nejprve s Janem Kuchtou a poté, co dostal pětizápasový trest, s Tomášem Čvančarou, a tedy pětičlennou zálohou. Už její obsazení však vede k debatám a častému závěru: chybí ji kreativita, není dobře složena. Tímto tématem se na základě svých zkušeností s legendárními trenéry Tomášem Pospíchalem a Zdeňkem Zemanem věnuje i Pulpit, bývalý kouč Baníku, Mladé Boleslavi či Zlína. Přičemž stavbu týmu mimo jiné ilustruje vzpomínkou na jeden přestup do Bohemians.

Pokud jde o přechod na rozestavení 4-4-2, v němž naposledy při remíze 2:2 v Teplicích roli středních záložníků plnili David Pavelka s Lukášem Sadílkem, zatímco na krajích se pohybovali Kryštof Daněk a Jakub Jankto, Pulpit upozorňuje, jak se k tomu budou stavět soupeři Sparty. Rozebírá rovněž, proč pro jejich defenzivu mohou být dva útočníci místo jednoho paradoxně výhodnější.

Co se týče právě Čvančary s Kuchtou, kteří nedostávají kvalitní (průnikové) přihrávky, nabízelo by se v nouzi řešení se stažením jednoho z nich hlouběji do pole, kde by se zapojili do rozehrávky. Ostatně s Kuchtou to tak zkoušeli během jeho angažmá ve Slavii, když ho trenér Jindřich Trpišovský využil společně s Michaelem Krmeníčkem. O tom, zda by to dávalo smysl, hovoří nejen Pulpit, ale i Pivarník – a shodnou se.