Spartu sráží (i) žalostná produktivita. Nemáme finále, uznává Kuchta

Ani on tomu nepomohl. Minimálně pro tuhle chvíli ne. Útočník Jan Kuchta se po disciplinárním trestu vrátil do akce domácím duelem se Zlínem, nyní už má v nohách tři mače. Střelecky se ale neprosadil ani v jednom. A jeho parťáci na tom nejsou o moc lépe.

„Takhle to máme každý zápas. Pracujeme na tom, v tréninku nám to padá, ale v zápasech ne. To je celé. Nemáme finále, to je potřeba si říct,“ hlesl zklamaně reprezentační střelec.

Proti Baníku měla Sparta příležitosti zejména v prvním poločase. Jaroslav Zelený trefil břevno, následně hlavičku Tomáše Čvančary reflexivně odmítl gólman Jan Laštůvka. Po změně stran to bylo už jen o platonickém tlaku domácích, jedinou velkou možnost měl opět Čvančara. Ranou z pravé strany ale minul.

„Je to hrozný, nedá se to popsat. Dobře trénujeme, náročně, ale je to o chybách. Začátek druhého poločasu jsme nezvládli, dostali jsme zase gól, který se jen tak nevidí,“ připomněl Kuchta lacinou branku hned ve 46. minutě.

Pořád ale zbývalo dost času, aby favorit na vývoj duelu zareagoval. Nestalo se. Přetrvávající bolest se znovu ozvala. Nízká produktivita. Pražané nastříleli v devíti odehraných kolech pouze 13 branek, v průměru tedy 1,44 gólu na utkání. Žalostná vizitka.

„Hlavní problém, který máme, je s produktivitou. Nedáváme dost gólů, i šancí bychom si měli vytvářet víc,“ připustil Priske.

Napříč FORTUNA:LIGOU přitom najdeme hned pět mužstev, která vykazují lepší střelecká čísla. Slavia, Viktoria, Slovan, Zbrojovka, Mladá Boleslav. Sparta je v tomto pomyslném žebříčku až na šestém místě, navíc ještě děleném právě s Baníkem a Jabloncem. Severočeši navíc mají, stejně jako Bohemians (12 branek) nedělní mač teprve před sebou.

„I ten jeden gól, který jsme dali, byl šťastný. Padl po odrazu. První poločas jsme hráli hodně dobře, pak jsme to ale museli zbytečně honit. Je to už šestý zápas v sezoně, který jsme nezvládli,“ nekličkoval Kuchta.

V nadcházející reprezentační přestávce se tak musí Sparta zaměřit především na koncovku. Pokud se v ní rapidně nezlepší, jen těžko může pomýšlet na lepší výsledky.