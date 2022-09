Plzeň přejela Slavii. Tah Santosem selhal, nabitý Mosquera i král Chorý

Po slabších vystoupeních na Barceloně a proti Interu nalezl ztracenou pohodu. Raketově vstoupil do zápasu. Gólman Jindřich Staněk ho chvíli po výkopu vyslal do úniku, kolumbijský expres pláchl Santosovi a vynutil si penaltový faul. Sudí Hocek přidal i červenou, šlo o klíčový moment utkání. Sám Mosquera navíc zvýšil na 2:0, když u brankové čáry doklepl do sítě Jemelkovo sklepnutí. Zápas ho bavil, energií, pohybem i soubojovou aktivitou týral oslabené slávisty.

Bez problémů proměnil penaltu a už ve druhé minutě otevřel skóre. Tomáš Chorý vstřelil šestou branku v sezoně, z toho čtvrtou z bílého puntíku. Úkol splnil proti Helsinkám, Tiraspolu, Olomouci i Slavii. K tomu ještě jednu neproměnil, když minul bránu při odvetě 3. předkola Ligy mistrů s Tiraspolem. Podal velmi dobrý výkon, pomohla mu delší pauza od zápasu proti Interu. Pro Plzeň by se na hřišti rozdal, zase dřel až do úmoru a oproti předchozím zápasům výrazně zvýšil pohybovou aktivitu.

Tah Santosem selhal

Složení stoperské dvojice Slavie zdvihalo obočí mnohých už před utkáním. Santos s Kačarabou vedle sebe ještě v soutěžním utkání nikdy nehráli. První zkoušku jim trenérský štáb nachystal v exponovaném duelu v Doosan Aréně. Na lavici náhradníků přitom zůstal zdravý Aiham Ousou. Proč? „Šlo o výšku. Každá standardka Plzně znamená velké ohrožení. V sestavě mají čtyři pět výborných hlavičkářů. Santos je vzduchu strašně silný. Předpokládali jsme, že spoustu míčů půjde pod naším důsledným napadáním na Chorého. Oba se navíc znají. I na to jsme spoléhali,“ vysvětlil Trpišovský.

Mylně. Strategie selhala po pár desítkách vteřin. Naopak plzeňské taktické plány vyšly dokonale. „Věděli jsme, že Edie je silný v odebírání míčů, ale někdy to přehání. Viděli jsme i na Slovácku, že měl problémy, když byl pod tlakem. Udělal pár chyb. Proto jsme oba stopery chtěli dostat do problémů. Okamžitě se nám to vyplatilo. Byl to náš záměr,“ pravil Michal Bílek.