Od trnek mistrem rohlíků. Jurásek jako Bah, centry zásobuje nejen Slavii

Představte si krásnou usedlost na jižní Moravě nedaleko Uherského Hradiště. Tatínek odpočívá, zatímco mladý syn kmitá po střeše pergoly, seká dříví, samozřejmě že pak padne na zdraví i třeba stopička slivovice. Odtud, z Dolního Němčí, se nastartovala kariéra Davida Juráska, mistra brilantních centrů vymakanou levačkou, a taky opory současné jednadvacítky, která se těší, že řízne Island a postoupí na EURO. „Bylo by to něco velkého,“ přiznává zasněně Jurásek při povídání pro iSport.cz. Jeho příběh je svým způsobem zapeklitý.

Do svých skoro jednadvaceti let nepoznal nic většího než druhou českou ligu, po níž putoval při moravských štacích. Z mládeže Slovácka ho získala Zbrojovka Brno, která mu ale dala později čuchnout jen v šesti duelech, v Prostějově už pak odehrál celou sezonu. A povedenou.

A to stačilo, aby se David Jurásek za relativní pakatel přesunul z Moravy od svého rodiště dál – za zhruba 1,5 milionu korun do Mladé Boleslavi. Přicházel jako levé křídlo, ročník 2000, takže třeba v Brně vyrůstal v silné partě s Ondřejem Pachlopníkem, ale i s o rok staršími Ladislavem Krejčím mladším a Antonínem Růskem. V konkurenci neobstál, Brnu nebylo líto pustit ho jako volného hráče právě do Prostějova.

O rok později, kousek od škodováckých linek, z něj tehdejší mladoboleslavský kouč Karel Jarolím udělal beka. „Zranil se totiž Dominik Preisler,“ vybavuje si důležitý moment Jurásek.

„Může z tebe být průměrný ofenzivní hráč, nebo skvělý bek,“ pomyslel si zkušený kouč pod vousy a předal tenhle svůj záměr i samotnému hráči. „Takový moravský lupínek. Fyzické i fotbalové předpoklady pro to, aby z něj byl opravdu kvalitní fotbalista, má,“ dodal.

Juráskův manažer Martin Krob sice nejdřív koukal, protože s takovým plánem dopředu nikdo nepočítal, ale pak uznal: „Levého beka shání každý. Nejsou.“

„Jasně že radši útočím, baví mě to asi jako každého. Ale zvykl jsem si a sžívám se s tou rolí. Je to možná trochu podobné jako třeba u Pavla Kadeřábka, kterého taky předělávali a udělal na tom postu krásnou kariéru,“ všímá si Jurásek pár podobností s obráncem bundesligového Hoffenheimu.

Jeho očividnou chloubou je přitom vycizelovaná levá noha, z níž lítají naprosto přesné zakroucené centry a přihrávky na kolegy. Ukázkové rohlíky.

„Dlouho jsem byl ofenzivní hráč, trénoval jsem a připravoval se na tenhle post. Plus mi pomáhal táta, který taky trénuje, měl mě u nás v Dolním Němčí, pak se mnou šel i do mládeže Slovácka. Ten měl o mojí kariéře jasno hned. Jako že to bude dobré,“ culí se talentovaný bek.

Sekání dřeva, mytí pergoly

Otcovu důvěru nejspíš i proto splácí pravidelnými návštěvami u rodičů, ačkoliv to má dneska z Prahy skoro 300 kilometrů.

„Snažím se jezdit, jak to jde. Pomůžu posekat dřevo, sesbírám trnky,“ vyjmenovává, že se domů nejezdí válet, ale pomáhat třeba i s výrobou slivovice. „Občas si trochu dám, když vím, že druhý den není trénink,“ přiznává.

„Naposledy jsem myl a čistil pergolu, lezl jsem po střeše. Ne že by táta nemohl, pořád je při síle, ale aspoň si může odfouknout a já rád pomůžu,“ říká Jurásek vzorně.

Ewertonovi na tréninku tleskali, Jurásek je moravský lupínek, říká Jarolím Video se připravuje ...

A stejně oddaně mluví i o současné konkurenci ve Slavii, kam se dostal letos v únoru, a kde rozhodně neměl na začátku této sezony ustláno v základu. Trenér Jindřich Trpišovský stále poukazoval na jeho rezervy při bránění, částečně i proto ho vyautoval ze soupisky pro třetí předkolo Konferenční ligy proti Panathinaikosu. A když ho do ní v play off vrátil, v prvním utkání v Čenstochové šel na plac za zraněného Oscara Dorleyho někdo jiný. Srdjan Plavšič…

„Kdo by řekl, že mu to nevadí, lhal by. Každému by to vadilo… Ale já to vnímám i tak, že respektuju každé rozhodnutí trenéra a věřím, že to dělá pro dobro týmu. V ten moment, kdy jsem zůstal sedět na lavičce, jsem si řekl, že tomu Srky může pomoct. Nedopadlo to dobře, bohužel, každopádně respektoval jsem to. A kdyby to Srkymu vyšlo? Třeba by ze mě byla trojka na levého beka, nevím, ale pro mě by to nic neznamenalo, prostě bych dál makal na sto procent jako vždycky, ať už hraju, nebo ne,“ vypráví.

Asistence, góly, nový Bah?

Hned po tomhle momentu, kdy i Trpišovský za svůj nápad oživovat zničehonic Plavšiče dostal za uši, se Jurásek na hřiště dostal. U výhry 7:0 nad Pardubicemi jednou nahrával, pak hned třikrát proti Českým Budějovicím, asistenci si připsal i v utkání s Ballkani, celkově má v této sezoně bilanci dva góly a šest nahrávek.

„Když bude David hrát pravidelně, bude mít stejná čísla jako Alexander Bah,“ přirovnal ho v pořadu iSport TV Ligový insider trenér Erich Brabec k dánskému reprezentantovi, který to ze Slavie dotáhl do Benfiky Lisabon. Ostatně tihle dva jsou si taky podobní větším zaměřením na ofenzivu.

Kariéra Davida Juráska

Klub Období Dolní Němčí 2007-2009 Slovácko 2009-2015 Zbrojovka Brno 2016-2020 Prostějov srpen 2020-červen 2021 Mladá Boleslav červenec 2021-únor 2022 Slavia Praha únor 2022-dosud

„Má velký potenciál pro klub a do budoucna i pro národní tým,“ je přesvědčený Brabec.

V nominaci nechybí, sice ne ještě áčka, ale aspoň jednadvacítky, kterou teď čeká baráž o EURO s Islandem.

„Nemám moc zkušeností s tímhle soupeřem, ale viděl jsem hrát áčko, dlouhé auty, srdnaté výkony. Věřím, že tomu ale dáme něco navíc a porazíme je,“ maluje si Jurásek postup mezi šestnáct nejlepších jednadvacítek Evropy, které se sejdou příští rok v létě v Rumunsku a Gruzii.

On v sestavě Jana Suchopárka v klíčové baráži snad nebude chybět. Kvůli svým centrům a svému talentu.

Baráž o EURO U21

První zápas:

Island–Česko (ČT sport)

23. září v 18.00 SELČ, Reykjavík

Odveta:

Česko–Island (ČT Sport)

27. září v 18.00, České Budějovice

EURO se uskuteční v červnu a červenci 2023 v Rumunsku a Gruzii.