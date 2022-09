Letec Jurásek: Divočina, ale góly nás nepoložily. Chyby nám prošly

To jste nečekali, že?

„Byla to divočina, fanoušci se určitě nenudili. Bylo to fakt divoký, ale je důležité, že jsme to zvládli v náš prospěch.“

Co bylo zásadní?

„Rozhodně nám pomohlo, že nás góly nepoložily, dokázali jsme na ně odpovědět. Věděli jsme, že se to poté otočí na naši stranu.“

Udělali jste minely v obraně. Scházel vám hodně kapitán Tomáš Holeš?

„Myslím, že tým je dost silný i bez Tomáše. Nějaké chyby tam byly, těch bychom se měli vyvarovat. Naštěstí nám to prošlo, ale v dalších utkáních je nesmíme opakovat.“

Nepřekvapil vás soupeř v prvním poločase?

„My jsme věděli, že jsou šikovní na balonu, že tam bude kvalita směrem dopředu. Měli tam nějaké situace, my se z nich musíme poučit do dalších zápasů.“

Vy jste měl velký podíl na první brance. Jak se vše událo?

„Nějak jsem se tam objevil, dostal jsem se až ke gólmanovi ze strany. Pokusil jsem se vystřelit, prošlo mu to. Hlavní je, že to byl gól.“

Nakonec vám nebyl připsán, byl označen jako vlastní. Mrzí vás to?

„Nevadí mi to, hlavní je, že jsem pomohl týmu, i když jsem doma mohl říkat, že jsem ten gól dal já. (usmívá se) Byl to spíš střílený centr než přímá střela.“

Ve druhé půli jste měli hru pod kontrolou. Co se změnilo?

„My víme, že jsme dost naběhaní a máme sílu hrát celých devadesát minut v tempu. Pak jsou týmy, které to nezvládají, což hraje v náš prospěch. Ale byla škoda, že jsme neproměnili nějaké další šance. Mohli jsme dohrávat ve větším klidu.“

Potvrdilo se, že doma jste silnější než venku?

„Víme to, protože náš fanoušci ženou dopředu. My jsme věděli, že jsou silní dopředu, ale šlo hlavně o naše chyby. Kdybychom je neudělali, tak se do šancí nedostanou.“

V neděli hrajete v Plzni. Budete muset zlepšit defenzivu?

„Určitě nebudeme chtít v Plzni inkasovat, ale pokud dáme tři góly jako dneska a vyhrajeme, tak budu stejně rád.“