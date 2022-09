Ofsajdová čára: Slavia a Sparta zaplatí, ale... Kdy, za kolik a jak funguje?

Ještě koncem června se zdálo, že kalibrovaná ofsajdová čára je v českém fotbale něco jako paní Colombová. Víme, že existuje, ale sotva ji uvidíme. Možná někdy, jednou. „Je to na obzoru, ale jak je ten obzor daleko, to nevím. Dva, nebo čtyři roky? Nevím,“ říkal před třemi měsíci ligový šéf Dušan Svoboda. Slavia a Sparta se teď rozhodly, že se celý příběh pokusí výrazně urychlit. Penězi, jak jinak.

A mají v hlavě i jasný časový horizont. Technologie, která umí rozhodnout o milimetrech ve prospěch či neprospěch útočícího hráče, má podle nich vstoupit do F:L nejlépe se začátkem příští sezony. Pražská „S“ se rozhodla vypomoci v tom nejpodstatnějším. Celý projekt společně zafinancují.

Také proto se potkali Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie, a František Čupr, ředitel Sparty.

„Slavia Praha je dlouhodobě přesvědčena o nutnosti zavedení technologie kalibrované ofsajdové lajny. Za regulérnost soutěže odpovídá FAČR a jí zřizovaná komise rozhodčích. Samozřejmě bychom uvítali, kdyby náklady nesli organizátoři soutěže, tedy FAČR a LFA. Jestliže však dochází k permanentnímu odkládání z finančních důvodů, jsme připraveni podporu spolufinancovat. S místopředsedou představenstva Sparty panem Čuprem jsme se dohodli na poměrném financování nezbytných nákladů, informoval jsem o tom předsedy FAČR, komise rozhodčích a LFA. Předpokládám, že ti na základě toho provedou nezbytné úkony spojené s prováděcí studií a věřím, že tento bod bude projednán na nejbližším jednání ligového výboru dne 10. října. Preferujeme nejrychlejší možné zavedení celého systému,“ sdělil Sportu slávistický boss.

Čupr jeho slova potvrdil. „Bavili jsme se o českém fotbale asi tři hodiny a tohle byl jeden z výstupů,“ říká. „Budeme tlačit na to, aby to bylo od příští sezony. Nechci, aby český fotbal byl sto let za okolím.“

ZLATÁ PÍŠŤALKA: Sporné momenty pro Plzeň. Vyloučení Didiby? Chybný zásah VARu Video se připravuje ...

Tím okolím myslí například Slovensko, kde s ofsajdovou čárou pracují už od dubna 2021, ovšem na jiném principu. „Při vší úctě, jejich první liga je až na výjimky na úrovni naší druhé a tuto technologii mají. Zapomněli jsme se v minulém století. Dlouho se o tom bavíme a pořád jenom slyším, proč to nejde a že to je drahé. Tak jsme si řekli, že zkusíme zatlačit na Ligovou fotbalovou asociaci, aby připravili zadání, co vše je zapotřebí včetně cenových požadavků. Zkusíme to procpat,“ vysvětluje Čupr.

LFA nabídku obou ekonomicky silných klubů vítá. „Zástupci Sparty a Slavie mě informovali, že jsou připraveni financovat zavedení této technologie. Na dalším Ligovém výboru to zařadím na program a probereme to s kolegy. Budu navrhovat, abychom si na věc nechali zpracovat konkrétní nabídku, co by to znamenalo po technické i finanční stránce. Já jsem za to samozřejmě rád. Když budeme mít investory, udělám vše, aby se věc povedla, tady nejde o žádnou klubovou rivalitu. Když jsou peníze, tak jde všechno,“ říká Dušan Svoboda.

Problém: se současným VAR nemluví

Teď dvě zásadní otázky.

První, je vstup ofsajdové čáry se začátkem ročníku 2023/2024 reálný? „Kdybychom se dnes rozhodli, měli zajištěné finance a začali podnikat příslušné kroky, od příští sezony by se ofsajdová lajna asi mohla zavést. Ale je to jen moje domněnka, není opřená o názor dodavatele, jak víme, v dnešní době je vše komplikované, dodací lhůty jsou na vše dlouhé, po technické stránce je to celkem složitý projekt. Myslím, že se bude muset změnit technické řešení fungování celého VARu. Není to tak, že koupíme upgrade řešení, které máme teď. Ale jak říkám, když jsou peníze, jde všechno,“ tvrdí Svoboda.

Změnou technického řešení naráží na skutečnost, že nestačí nakoupit ofsajdový software a připojit ho do současných vozidel VAR, což se ukázalo i v lednu během zkušebního provozu při Tipsport lize. Je to téměř naopak, nutností má být pořízení čtyř zcela nových automobilů, i kvůli klimatizaci velkých prostorných dodávek, které jsou s ofsajdovou technologií kompatibilní.

A tady údajně může nastat zádrhel, protože dodací lhůty se mají v současné době prodlužovat. Mluví se, ovšem bez záruky, o delších měsících, roce či dokonce o půldruhém roce.

„Ano, objevily se informace, že náš systém VAR není úplně kompatibilní s tím, jak se dělá ofsajdová lajna. Tohle všechno budeme chtít od LFA slyšet, zároveň si myslím, že si uděláme vlastní investigaci,“ říká Čupr.

Slavia - Teplice: Krásnou souhru Pražanů zakončil Lingr gólem. Jenže ofsajd! Video se připravuje ...

„Pokud opravdu chceme mít ofsajdovou čáru, je nutné zakoupit kompletní technologii od oficiálních poskytovatelů. Jinak to nemůže fungovat,“ vysvětloval už v lednu ředitel ligových soutěží Tomáš Bárta. Dodavatelů je v současnosti pět, dva z Evropy, dva zpoza oceánů a jeden z Asie.

Teď otázka druhá, navazující – na kolik taková záležitost přijde? Odpověď nikdo z povolaných přesně neumí podat. Velmi kvalifikovaný odhad však říká: čtyřikrát šest milionů za software, čtyřikrát čtyři miliony za přenosové vozy. Celkem tedy něco kolem čtyřiceti milionů. A to mluvíme o jarních cenách, nyní se můžeme blížit k padesátce.

František Čupr věří, že by to mohlo být méně, i když informace nemá ještě ověřené. „Ty sumy se pohybují mezi deseti až dvaceti milion korun. Ale musíme se na to podívat ve větším detailu.“

Kdo iniciativu Slavie a Sparty vítá, je určitě komise rozhodčích. „Ofsajdovou čáru podporujeme a budeme velmi rádi, pokud ji v dohledné době budeme moci používat, “ raduje se z možného posunu předseda sudích Radek Příhoda.

Jaké budou další kroky? Ofsajdová čára se pravděpodobně stane bodem jednání příštího ligového výboru LFA, který je na programu v pondělí 10. října, tedy za necelé dva týdny. Tam by se mělo vyjasnit, zda a s jakou vervou se vedení soutěže do projektu pustí, případně zda se finančně připojí i další kluby.

Jak funguje ofsajdová čára

Nastane jedna ze situací, kterou řeší manuál VAR. Padne gól, sudí odpíská penaltu nebo udělí červenou kartu za zmaření zjevné brankové příležitosti. V tu chvíli se kromě jiného zkoumá také to, zda v rámci akce nedošlo k porušení pravidla o ofsajdu.

Co přesně se ve voze VAR děje?

Videorozhodčí rozhodne, kde jsou nejbližší (od brankové čáry) „hrající“ části těla útočícího (ovšem takového, který se aktivně zapojil do akce) a bránícího hráče, o něž v dané situaci jde. Tedy hlava, noha, rameno, v případě brankáře v pokutovém území ruka.

Tyto body sdělí příslušnému operátorovi, který systém ovládá a který poskytuje VAR a rozhodčímu příslušné záběry – ideálně ve formátu 3D. Operátor na základě těchto bodů nakreslí dvě čáry, které se porovnají. A výsledkem je ofsajd, nebo „onside“.

Jak prosté.

Ovšem ani tady nelze vyloučit chybu lidského faktoru. Zatím patrně nejkřiklavější se přihodila nyní v září v Serii A v utkání Juventus–Salernitana (2:2). Video na základě ofsajdové čáry zrušilo gól domácích na 3:2, jenže rozhodčí u monitoru si nepovšiml, že jeden bránící hráč se zapomněl u rohového praporku.

Ofsajdová čára je přísný soudce

Pravidlo o ofsajdu je těžký soupeř. Pro hráče a ještě víc pro rozhodčí. Zavedení technologie, která rozpozná rozdíl v postavení klíčových postav akce, ulehčí sudím práci. Ale také víc ukáže na to, alespoň nově v Česku, kdo je dobrý a kdo se častěji mýlí.

Proč zrovna v Česku nově? Asistenti všude na světě tam, kde disponují VAR, mají jasný pokyn: nechávat hraniční situace dohrát, a až po jejich ukončení vyjádřit svůj názor. Tedy zvednout, nebo nezvednout praporek.

Pokud padne gól nebo dojde k penaltovému či červenému zákroku, ofsajdovou situaci zkoumá technologie, a ta rozhodne. Názor asistenta jde stranou.

Ovšem v Česku, protože chybí ofsajdová pomůcka, dala komise rozhodčích svým asistentům v rozporu s manuálem FIFA pokyn, aby nechávali – pokud dojde k jedné ze zmíněných situací – praporek dole za každých okolností. I když jsou přesvědčeni, že k porušení pravidla došlo. Dokonce i u zjevnějších ofsajdových momentů. To proto, aby následně rozhodl VAR na základě očního posouzení opakovaných záběrů.

V čem je rozdíl? V tom, že mnohdy ani video nenabídne průkazné důkazy, a v takové chvíli má podle protokolu navrch názor muže s praporkem. To Příhodova komise nechce, naopak dává větší slovo videorozhodčímu. Jinými, ať rozhodne spíš video v relativním klidu, než ve zlomku vteřiny udýchaný sudí.

A zároveň tím komise trochu tlačí na ligu, aby tu kalibrovanou čáru už konečně přece jen pořídila...

Pokud se to podaří, a teď jsme nejblíž, co jsme kdy byli, vrátí se mužům s praporkem povinnost vyjádřit po dohrání akce vlastní mínění o předchozí situaci. Zároveň vznikne komisi naprosto přesná statistika o tom, jak moc se ten který asistent mýlí.

Ofsajdová čára bude pro muže s praporkem velký pomocník, ale taký přísný soudce.