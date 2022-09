Kuzmanovič: V Česku se už necítím jako cizinec, s Baníkem chci do Evropy

Přes střížkovské Bohemians se dostal do Sokolova, kde našel štěstí v osobním životě. Fotbalově ale Nemanja Kuzmanovič rozkvetl až jinde. V kraji „razovitem“ se stal nejprve miláčkem opavských fanoušků, ale teď už nějaký ten pátek ukazuje oddanost Baníku Ostrava, se kterým chce zabojovat o pohárovou Evropu, byť se start do nové sezony úplně nevydařil.

Máte odehráno 137 utkání v české nejvyšší soutěži, z toho drtivou většinu za Baník. Cítíte se už v Ostravě jako doma?

„Řekl bych, že ano. Jsem v Baníku dlouho a už předtím jsme s rodinou žili v Ostravě, takže se tam cítím dobře a neměnil bych.“

Jenže začátek této sezony nebyl zrovna jednoduchý...

„Je pravda, že očekávání byla a jsou určitě vyšší. Hlavně doma jsme poztráceli zbytečně hodně bodů. To manko na čelo tabulky už teď máme výrazné, ale pro nás je důležité, že ztrácejí i ostatní týmy, které by měly hrát nahoře. Kromě Slavie a Plzně je to otevřené, ale musíme se dál zlepšovat.“

Cítíte jako hráči trochu větší tlak, že se nedaří, byť přišel v podstatě vymodlený kouč Pavel Vrba?

„Tlak z tohoto důvodu jsme necítili a necítíme. Úkol vyhrávat jsme ale měli i před příchodem trenéra Vrby. Pokud je cítit tlak, tak spíše kvůli tomu, že se delší dobu mluví o tom, že Baník chce být úspěšný, chce se dostat opravdu mezi nejlepší týmy v Česku. Vše umocňuje fakt, že letos Baník slaví sto let od svého vzniku, takže jestli je cítit nějaký tlak, je to z těchto důvodů, ale určitě to není kvůli tomu, že nás vede Pavel Vrba. Myslím si, že jsme teď ukázali, že na to máme. V lize jsme se zvedli a výsledky přicházejí. Snad to bude pokračovat. A právě trenér Vrba nám s tím tlakem pomáhá, protože ze svých předešlých angažmá je na něj zvyklý.“

V Baníku jste přes čtyři roky, zažil jste tam více trenérů. Změnilo se něco po příchodu Pavla Vrby?

„Každý trenér má to svoje. Pavel Vrba si zakládá na disciplíně a pořádku. Je vidět, že ví, co s námi chce hrát. Disciplína v týmu byla i předtím, ale když se maká, tak se prostě maká. Zároveň trenér dokáže atmosféru odlehčit, aspoň já to takhle vnímám.“

Před reprezentační přestávkou Baník zlepšil obranu. Z posledních tří ligových zápasů jste inkasovali jednou. Máte i vy osobně více defenzivních úkolů?

„Ani ne. Moje úkoly směrem dozadu zůstávají stejné. Trenér mi dává směrem dopředu docela volnost, takže bych měl hrát na velké ploše. Co se týče té obrany, tak jsme se prostě zlepšili jako tým a přestali jsme dělat individuální chyby. Konečně si to vzadu sedlo. Ono se říká, že když chce být tým úspěšný,