Svědík vyhlíží derby a mrzí ho Nice: Prázdný stadion mi strašně vadí

Reprezentační pauza Slovácku i jemu samotnému bodla. Martin Svědík (48) si odpočinul s rodinou a načerpal se svými svěřenci psychické síly do náročného zbytku podzimu, kdy účastník Konferenční ligy opět pojede v rytmu tří zápasů týdně. Odstartuje to v neděli prestižním derby ve Zlíně. „Mužstvo si potřebovalo vydechnout, bylo už dlouho spolu,“ uvedl trenér v rozhovoru pro iSport.cz.

Čistě matematicky by měli hosté vyhrát, jsou na řadě. V posledních pěti partiích na Letné se oba rivalové krásně střídají v triumfech. Naposledy na jaře zvítězili domácí šťastně 1:0.

Pomohla vám přestávka?

„Od derby bychom se rádi odpíchli k lepším výkonům. Měli jsme trošku čas si psychicky odpočinout. Hráči dostali nějaké volno, měli ho pro sebe a pro rodiny. Snažili jsme se co nejlépe připravit na dlouhý a náročný program, který nás čeká až do listopadu. Je tam i vložený MOL Cup, takže hrajeme nepřetržitě. Každopádně to předchozí období bylo pro nás poučením do dalšího období. Zažíváme tyhle situace poprvé a proti Jablonci (0:2) bylo vidět, že se chováme na hřišti hloupě. Strategie měla být úplně jiná.“

V tom utkání dostoupila únava vrcholu, co?

„Přesně tak. Už v 5. minutě jsem si v duchu říkal, že když vyhrajeme, bude to zázrak. Viděl jsem, jak hráči běhají, jak se pohybují. A my dobrý pohyb ke své hře potřebujeme. Hlavně tam ale byla psychická únava. Hráči toho měli plné zuby nejen fyzicky, ale i psychicky. Mužstvo si potřebovalo vydechnout, bylo už dlouho spolu. Přestávku jsme přivítali všichni, i my trenéři.“

Vy nejste z regionu. Vnímáte souboj se Zlínem jako výjimečnou událost?

„Derby je vždycky specifické. Může to být krůček k nové dobré šňůře. Anebo taky nemusí. (úsměv) Pro nás je každý zápas důležitý. Potřebujeme v lize před náročným programem bodovat. Trenér Jelínek má určitý rukopis, snaží se reagovat i na soupeře. Něco o Zlínu vím, ale víc k tomu neřeknu.“

V říjnu váš čeká v Konferenční lize dvojzápas s francouzským OGC Nice. Mrzí vás, že na stadionu protivníka nebudou moct být žádní fanoušci?

„Strašně mi to vadí. Když někam jedeme, chceme hrát před plnými stadiony. Je to obrovská škoda pro celý fotbal. Těšili jsme se na plný stadion, jaký byl třeba nedávno v Kolíně nad Rýnem. To se pak hraje úplně jinak. Teď bude slyšet každé slovo. Zažili jsme to během covidu a bylo to hrozné. Neviděl bych v tom žádnou výhodu pro nás. I naše kluky víc vyhecuje atmosféra než to, že na tribunách nikdo nebude. Nice je individuální kvalitou asi nejlepší ve skupině. Ale co se týká týmového pojetí, jsou na tom možná lépe někteří jiní.“