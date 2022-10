Remízová kletba Sparty: pokus č. 6. Rychle rozhodnout, velí Loučka

Matěj Kovář nabral sebevědomí postupem jednadvacítky na ME • Pavel Mazáč / Sport

Pět zápasů bez výhry, z toho v posledních třech vždy se stejným personálním složením, pokud jde o hráče v poli. Zatímco první sérii dnes Sparta proti Hradci Králové (19.00) bude chtít zlomit, tu druhou musí. Do akce totiž nesmí vykartovaný záložník David Pavelka. „Musíme zápas rozhodnout pokud možno co nejrychleji,“ zdůraznil asistent trenéra Luboš Loučka pro klubový web.

Viděno fotbalovýma očima už se to jeví pomalu jako pravěk. Sparta si poslední soutěžní triumf užila 20. srpna v Mladé Boleslavi. Tedy před šesti týdny. Od té doby vedle sebe naskládala pět remíz v řadě, což je v kontextu ambicí největšího českého klubu neakceptovatelné. „Doufám, že teď začneme podávat odlišné výkony, než jak tomu bylo v předchozích utkáních,“ prohlásil záložník Kryštof Daněk.

Pražané věří, že právě skončená reprezentační pauza bude znamenat předěl. Ačkoli hned jedenáct hráčů prvního týmu si plnilo reprezentační povinnosti, měl kouč Brian Priske dostatek prostoru na to, aby se zbytkem kádru reparoval dosavadní herní nedostatky.

Paralelně s tím mohl přemýšlet, jak pro duel s Hradcem Králové poskládá základní sestavu. S výjimkou gólmanů totiž v uplynulých třech utkáních žádnou změnu neudělal. Teď ovšem musí. Do akce nemůže jít David Pavelka, jemuž vystavily stopku čtyři žluté karty. Kdo za něj? Jednou z variant by mohl být uzdravený Ladislav Krejčí mladší. Sparťanský kapitán ale zatím v sezoně nenaskočil ani jednou a je otázkou, jestli by po tak dlouhé pauze nebyl start od první minuty rizikem.

V zákulisí se mluví o tom, že se silnými kartami hraje směrem k dnešnímu duelu Jan Fortelný, další alternativu k Lukáši Sadílkovi představuje Michal Sáček.

„Pro nás je především důležité, abychom zlepšili produktivitu a efektivitu v útočném boxu. Chceme zápas pokud možno co nejrychleji rozhodnout. A pak to dohrát s balonem u nohy a relativně v klidu,“ upozornil Loučka.

Střed pole ovšem nemusí být jediné místo v sestavě, na kterém dojde k rošádě. Během reprezentační pauzy laborovali se zdravotními problémy i Tomáš Čvančara s Jakubem Janktem. První jmenovaný je ale podle informací deníku Sport fit, což dává Priskemu možnost, jak zachovat dosud preferovanou variantu se dvěma klasickými útočníky.

Ať tak či onak, Letenští dnes berou pouze tři body. Ligová špička jim totiž začala povážlivě utíkat, propast se prohlubuje. Sparta tenhle trend potřebuje nutně zastavit.

„Zápasy před pauzou byly podobné, dobývali jsme blok. Hradec bývá vždycky nepříjemný, běhavý, soubojový. Nicméně si nemyslím, že zalezou před šestnáctku. My se ale musíme soustředit na naši hru,“ prohlásil Sadílek. Jaká bude realita?