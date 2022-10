Bod nenadchl Boleslav ani Sigmu. Gól v závěru bolí, litoval Hoftych

Během posledních zápasů se vzepjali. A vypadalo to, že rozmach bude pokračovat. Fotbalisté Mladé Boleslavi však o výhru s Olomoucí v 10. kole FORTUNA:LIGY přišli ve druhé minutě nastavení. Nakonec došel zápas k remíze 1:1.

Tři zápasy, sedm bodů. Tak nějak se dá rozlet mladoboleslavských fotbalistů ztotožnit s návratem matadora Jana Šedy do brány. Proti Olomouci, tak nevyrovnané, měla hitparáda pokračovat.

Navíc by se tři body šikly s ohledem na další program, Středočechy čekají duely v Plzni a na Slavii. Tedy nic jednoduchého.

Jenže z utkání, které měli tak dobře rozehrané, nakonec udělali (skoro) slzavé údolí. Hosté vyrovnali na 1:1 v nastavení po banální situaci. Centr z levé strany uklidil do brány stoper Vít Beneš. Proboha, koho měli domácí hlídat jiného, než kapitána měřícího více než sto devadesát centimetrů?

„Samozřejmě to bolí dostat gól v posledních minutách. V posledních zápasech jsme závěry zvládli, dneska to padlo na nás. Měli jsme ale zápas rozhodnout už v prvním poločase, kdy jsme byli hodně aktivní a měli jsme šance,“ litoval trenér Pavel Hoftych.

Mladá Boleslav - Sigma Olomouc: Pohroma pro domácí, po hlavičce Beneše je srovnáno. 1:1! Video se připravuje ...

Na mysli měl především utkání v Liberci, kde čtyři minuty před závěrem rozhodl epesní střelou Tomáš Ladra. Tentokrát to bylo obráceně. „Ve druhém poločase už to nebylo optimální. Olomouc byla lepší v držení míče, my jsme nebyli vůbec aktivní,“ litoval kouč.

S šéfem souhlasil i Jakub Fulnek, střelec vedoucí branky. Trefil se náramně, po centru Jiřího Skaláka napálil míč do brány z otočky a balon zaplul do horního rohu. Ve čtvrté minutě se tak zdálo, že Boleslav půjde za vítězstvím.

„Gól mě samozřejmě těší, ale převažuje zklamání z toho, že jsme dostali takový gól v poslední minutě. Měl jsem na střelu dost času, byť jsem si první dotek nedal ideálně. Pak jsem moc neměl na výběr, tak jsem vystřelil na bránu,“ vykládal nejlepší hráč na hřišti.„Mrzí nás, že jsme to nedotáhli do vítězného konce. Ve druhém poločase jsme ale rozhodně nebyli lepším týmem. Byli jsme až moc pasivní, ztráceli jsme hodně míčů. Jenom škoda, že jsme ještě jeden gól nepřidali v prvním poločase.“

Boleslav se inkasovanou brankou připravila o průnik do vyšších pater tabulky. Dál se bude pohybovat ve středu pořadí, stejně jako soupeř z Olomouce. „Obrovská vyrovnanost soutěže dělá to, že jsou rozdíly mezi týmy strašně malé,“ podotkl kouč Sigmy Václav Jílek. „Ve druhé půli jsme naprosto dominovali. Vyrovnávací gól byl zasloužený,“ mínil záložník Ondřej Zmrzlý.

Hostům pomohla změna v rozestavení. Po dvou desítkách minut přešlize čtyřobráncového systému na tříobráncový. „Začali jsme hrát ve třech a hra se vyrovnala,“ děkoval trenérům Zmrzlý.

Z bodu však nadšený nebyl. Stejně jako Boleslavští.