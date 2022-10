Jak se týmy doma (ne)trápí: suveréni, ochablá Sparta i lupiči z Ďolíčku

Jsou to paradoxy, zavedené pořádky neplatí. Ve FORTUNA:LIZE by se našly týmy, které by možná nejraději celou sezonu doma jen trénovaly a zápasy odehrály na stadionech soupeřů. Jen to nesmí přiznat svým fanouškům – i když to vlastně vidí sami… Ve vlastní aréně jsou před 11. kolem stoprocentní jen dvě mužstva a pouze jedno další je nad padesátiprocentní procentuální úspěšností. Projděte si v následujícím přehledu, jak si vede vaše oblíbené mužstvo, i komentáře experta trenéra Dušana Uhrina mladšího.