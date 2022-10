Stopeři potápí Slavii. Existují krizová řešení: Tiéhi, trojka nebo status quo

Dostali jsme hloupé a jednoduché góly. Tak lakonicky charakterizoval třetí planý venkovní výjezd Jindřich Trpišovský. A ano, v hlavní roli, bohužel pro Slavii, byli v Olomouci (0:2) opět stopeři. U obou branek se největšího omylu dopustil Taras Kačaraba. „Nevím, co víc udělat,“ rozmáchl rukama trenér poražených. Aby se sešívaní neodstřihli ve zbývajících pěti ligových utkáních z reálného boje o titul a nezadělali si na ostudu v Konferenční lize, bude třeba vymyslet záchranný plán. Meritem věci je, jaké účinné možnosti se nabízejí. Nepřeberné nejsou…

Hodiny rozborů u videa, pečlivá práce na detailech v tréninkovém procesu. Nic nepomáhá. Stopeři jsou dlouhodobým problémem vicemistra, jehož hlavním sezonním úkolem je obléct klub znovu do zlatého rouna.

Eduardo Santos, předsezonní rétorikou Slavie obrovská posila, je momentálně zraněný, ale především ve stavu herní nepoužitelnosti. Po řetězci chyb v první polovině podzimu je u šéfů v nemilosti. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík hovoří o jeho návratu přes rezervní tým, což ostatně připustil, ovšem nepotvrdil, i Trpišovský.

Pokud se věci nevyvinou dramaticky jinak, Santose je nutné pro nejbližší zápasy – čtvrteční duel v Kluži, nedělní ligové setkání s Mladou Boleslaví, pohár na Dukle a derby se Spartou – škrtnout z rotace.

První volbou zřejmě navzdory chybovosti zůstává pár z Olomouce – Aiham Ousou a Taras Kačaraba. Jsou sehraní, společně odehráli od loňského podzimu kupu těžkých duelů. Ve spoustě uspěli. Pokud by však nad švédsko-ukrajinskou dvojicí realizační tým nechal zavřít vodu, či minimálně nad jedním z nich, nabízí se alternativa s Christem Tiéhim.

Kouč Trpišovský o Francouzi opakovaně hovořil coby o krizovém řešení. Je přesvědčený, že by úkoly zvládl. Navíc odchovanec Le Havre, s jehož otcem hrával během angažmá na pravém břehu řeky Seiny internacionál Ladislav Vízek, v uplynulých týdnech vykazuje nárůst formy. Jenže na místě defenzivního záložníka.

Christ Tiéhi se raduje s Davidem Juráskem ze své trefy • Foto Pavel Mazáč / Sport

A to je potíž. Jestliže by Trpišovský zatáhl Tiéhiho v sestavě o patro níž, vznikne díra na pozici číslo šest. Za normálních okolností se na ní třpytí Tomáš Holeš, toho času ovšem v pracovní neschopnosti. Právě kapitán Slavie by byl též logickou volbou pro řešení neutěšené stoperské otázky. Jenže…

Pak je tady ještě varianta se třemi stopery, kterou Trpišovský v personální nouzi nesmírně překvapivě, zároveň absolutně účinně vytáhl v prosinci minulého roku v rozhodujícím duelu o postup do osmifinále Konferenční ligy na trávníku Unionu Berlín (1:1). Kačarabu s Ousouem tehdy báječně doplnil Lukáš Masopust. Trojka si sedla, odehrála excelentní představení.

Jak bude uvažovat realizační tým Slavie, se ukáže už ve čtvrtek v Kluži, kdy sešívaní budou napravovat havárii 0:1 z minulého týdne.