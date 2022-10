INSIDER Jarolím: Co škodilo Vrbovi a má Hapal skousnout „zradu“ Baníku?

Roztrhány na cucky jsou velké plány, které měl Baník s trenérem Pavlem Vrbou. Velký příběh jeho návratu do klubu skončil kvapně, už po jedenácti kolech nejvyšší soutěže. Od začátku bylo zřejmé, že to neklape, a dál už to zkrátka opravdu nešlo. „Mám respekt ke každému, kdo něco dokázal. Ale byl to logický krok. Nebýt to Pavel Vrba, možná by došlo k výměně dříve,“ domnívá se bývalý záložník a nyní také kouč David Jarolím. Host dalšího dílu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER si všímá Vrbova chování a výroků, které měly rovněž podíl na jeho pádu, věnuje se však také dalším tématům: včetně vydařeného comebacku Jana Kuchty. „Hráč jako on chybí Slavii. Jednoznačně,“ je přesvědčen.