Liga očima fanoušků: Slavii to nelepí. Chvála Sparty, ale bez jásání. Co Vrba?

Slavii nevyšlo domácí utkání v Konferenční lize s Kluží (0:1), ani reparát ve FORTUNA:LIZE na hřišti Olomouce (0:2). Především v útoku to zkrátka nelepí. Na Spartě je nyní lepší nálada, po „ošklivé" výhře nad Hradecem Králové, přišlo jasné vítězství v Brně 4:0. Je to na pochvalu, ale příznivci ještě raději nejásají... V Plzni se zamýšlí nad rozdílem mezi ligou a LM, na Baník se ohlíží za krátkým angažmá Pavla Vrby. A co Bohemians? I přes to, že je podzim, hřiště na Slovácku rozKvětlo jejich výhrou 4:2. Přečtěte si tradiční Ligu očima fanoušků.

Slavia Praha Nelepí to, šéfem sudích král zářezů Současné výsledky Slavie bych nenazval krizí. Krize je, když funkční mužstvo nehraje tak, jak je naučeno, a kvůli tomu nevyhrává. Nynější Slavii to ale takzvaně nelepí. Fotbal, který tým předvádí, má své kvality a člověk by byl z předvedené hry celkem nadšený. Ale nejsou góly, a tak to fanouška dost srazí. Frustrace je aktuálně zřejmá. Není divu. Největší problém osobně vidím v tom, že kvalitativně nemáme fotbalisty, které potřebujeme, a není hlavně ani čas je zapracovat. Do toho zranění – a malér je na světě. Trenérů je mezi fanoušky dost. Vždy po zápase nejlépe ví, kdo měl hrát, a kdo ne. Já ale flintu do žita neházím, i když upřímně se přiznám, že netrpělivě čekám na zimní přestávku. Co mně přijde horší, je volba nového předsedy komise rozhodčích pro Čechy. Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje za Piráty. Král zářezů, který je znám svými „výkony" a spojením s Berbrem. Nechápu, co ho motivuje jít do této funkce. Vlastně chápu, bude z jiné strany. Bohužel český fotbal asi zázračnou obměnou neprojde… DAVID OCETNÍK. 44 let, AREA 114 TOP góly 11. kola: mistr přímáků Květ a olomoucké bomby

Sparta Praha Nejásám, ale pochvala je namístě Brněnský drak si na nás vylámal zuby. To však neznamená, že by nekousal. Pokud by soupeř, zejména v druhé části, proměnil šance, mohl být výsledek trochu jiný. Nicméně nula na kontě hřeje. Matěj nám chytá nejenom rukama, ale i hlavou, a to doslova. Sázka na mládí se v jeho případě vyplácí. Škoda, že to neplatí o vlastních odchovancích, protože brankařů na hostování máme přehršel a zbytečně lovíme v cizích vodách. Výsledek těší s některými pozitivy jako například snahou o rychlé přihrávky hned druhým dotekem s míčem a rychlé náběhy. Nevstřebané návyky s sebou nesou nepřesnosti, ale pokud tento trend nebude pouze výjimkou, můžeme se těšit na lepší zítřky. Není důvod k jásotu, ale pochvala za zlepšený výkon je namístě. Bít v prsa bychom se mohli pouze tehdy, pokud budou úspěšné i zápasy se silnou trojkou. Teď jen nepodcenit Pardubice a zdolat tuto překážku jako vítěz Velké pardubické. Na závěr přání pro LK 37: Láďo, slib mi, že až budeš v plné kondici, takové chyby se nebudou opakovat. Držím palce. MILOŠ KOLÁŘ. 71 let, FOTBALOVÝ DŮCHODCE SESTŘIH: Brno - Sparta 0:4. Demolici Letenských řídili Kuchta s Krejčím

Viktoria Plzeň Jako trabant a alfa romeo Tak jsme se po jedenácti letech vypravili zase do Mnichova. Město zůstalo stejné, fotbal byl také podobný. Prostě pokud se koukám na hráče těchto gigantů, chtě nechtě musím uznat: Na tohle nemáme. Vše je od nás strašně pomalé, pro ně jsme jen lahůdka. Vyklepli nás jako minule 5:0, i když jsme se snažili… To, co nám doma stačí, v Lize mistrů je k ničemu. Na téhle úrovni se hraje prostě s míčem v pohybu, bez zbytečných zpracování a přihrávek navíc, a to my neumíme. Soupeř je u nás v pokutovém území za polovic času co my v jeho a každá šance smrdí gólem. Přidejte k tomu průchoďák v obraně, a můžeme se jít oběsit. Ještě ale bude druhá polovina a doufám, že nějaké góly dáme. S body tedy moc nepočítám… Říkat, že jsme si s Mladou Boleslaví spravili chuť, je prostě klišé. To v naší lize asi nejde. Asi jako když postavíme na start alfu romeo a trabanta. Rozjedou se stejně, nicméně po pár metrech je alfa někde pryč. A tak držím palce, ať se taky zadře… Čest královně Viktorce, celá UEFA i s jejich pokutami ať táhne k čertu! KOVI. 54 let, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 2:0. Rutinní mistrova výhra, rozhodl Pernica

Baník Ostrava Přehnaná očekávání, to byla chyba Baník se po delší době dostal do středu zájmu novin, ale bohužel ne díky úspěchům, ale kvůli odvolání trenéra Pavla Vrby. Muže, ve kterém viděla baníkovská veřejnost záchranu, spásu, někdo možná i zázrak. Už na začátku sezony se stala chyba v podobě přehnaných předsezonních očekávání od klubu, kterým podlehl i samotný trenér. Což po pár nevydařených kolech přiznal tím, že podcenil kvalitu, neznalost a složení kádru. Možná od toho se odvíjela nervozita celého klubu. Vrba určitě není dokonalý, ale zdaleka ne všechny neúspěchy padají na jeho hlavu, o čemž svědčí počet trenérů v Baníku za poslední dekádu. Jeho konec v klubu mrzí nejen mě, je to jeden z posledních aktivních úspěšných koučů nebo hráčů, o kterých můžeme říct, že jsou „naši". Takovou podporu a toleranci od fanoušků, jakou měl on, dlouho nikdo nebude mít. Velká škoda, že tohle nevyšlo. Na Baníku se musí zamyslet, co dál, jakým stylem a s jakou koncepcí do budoucna fungovat… DAVID LIVEČ. 41 let, VEDOUCÍ PRODEJE Dloubák: Vrba zaspal, v Baníku byl opotřebovaný. Co Hapal a budoucnost s Mikloškem?