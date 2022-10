Kováč po Spartě: Dobrý výkon, ale pět gólů je moc. Teď nám půjde o život

Sice jste vysoko prohráli, ale za předvedený výkon se stydět nemusíte, že?

„Dostali jsme pět gólů, to je velice špatné. Věděli jsme, že má Sparta silné standardky. Chystali jsme se na to, přesto jsme ale udělali osm faulů kolem vápna. Navíc úplně zbytečně. Sice jsme se gólem vrátili do utkání a mohli jít i do vedení, Kostka ale velkou šanci neproměnil. Sparta to naopak vyřešila a znovu nám odskočila. V řešení finální fáze byl největší rozdíl. Ve druhém poločase jsme věděli, že musíme co nejdéle udržet stav 1:2, abychom tu mohli něco uhrát. Už jsme ale nebyli tak kvalitní na míči, chyběla nám přesnost. Sparta nás zatlačila, dostali jsme další zbytečnou branku. Pak se nám povedlo střídání a Sychra hned snížil. Ale potom následoval další zbytečný faul, čtvrtá branka a bylo po utkání. Těch inkasovaných gólů bylo příliš. Sice na Spartě, ale mrzí mě to.“

Považujete konečný výsledek za příliš krutý?

„Krutý určitě byl, odehráli jsme tu fakt dobrý zápas. Padlo hodně gólů, lidem se to muselo líbit. Bylo to otevřené, nechtěli jsme zalézt, byli jsme aktivní. Kruté to je, ale mrzí mě, že jsme ty góly nabídli soupeři sami, byť sílu Sparty respektujeme. Příště už takové věci dělat nemůžeme. Čeká nás válka, půjde nám o holý život.“

Střelecky jste se v lize zatím dost trápili, dva góly vás musí těšit, že?

(Pokyvuje hlavou) „Apelujeme na to, aby kluci stříleli. Janošek dal krásný první gól, do té doby ale pořádně nevystřelil na bránu. Koncovku má při tom dobrou. Do koncovky se dostáváme, to je dobře. Zvýšili jsme počet hráčů ve vápně, ale musíme se zlepšit i v defenzivě. Pět branek je fakt dost.“

Hádám správně, že v zimě budete shánět především produktivního útočníka?

„Říkáte to přesně. Pavel Černý pracuje dobře, odehraje spoustu míčů, ale gól nedal. Teď je to výhradně na hráčích ve středu pole. Potřebujeme do koncovky dostat víc hráčů. Není náhoda, že jsme zatím nastříleli tak málo branek. Budeme to muset řešit.“

Jak jste si vůbec návrat na Letnou, kde jste působil jako hráč i asistent trenéra, užil?

„Dýchlo to na mě okamžitě. Mám to tady strašně rád, znám tu spoustu lidí, kluky z vedení. Vlastně všechny kromě nových trenérů. (usměje se) Apeloval jsem na kluky, že bych si hrozně přál, aby tu měli kvalitu na míči, protože hrát umí. Minulý zápas s Jabloncem jsme vyhráli, ale na tribunách bylo 650 lidí. Teď se kluci podívali, jak to taky může vypadat s lidmi. Odehráli dobrý zápas, až na ty obdržené góly.“