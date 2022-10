Co ukázala Sparta: dvě tváře i síla z lavičky. Za urážky Slavie pískot

Na jedné straně Sparta po čerstvé výhře 4:0 v Brně. Na té druhé Pardubice, obyvatel ligového suterénu. Nezajímavý, skoro až nudný zápas, chtělo by se říct. Ale kdepak! Na Letné se rozhodně servíroval nadstandard. Pražané sice výhrou 5:2 splnili povinnost, k vysoké kvalitě utkání ovšem přispěli i Východočeši . V sobotu večer to ovšem nebylo pouze o fotbale... Podívejte se, co všechno divoký duel přinesl.

Útok top, obrana trop

Jako by v sobotu večer proti Pardubicím nastoupily dvě Sparty. Jedna, ofenzivně naladěná, která fanoušky bavila nápaditými akcemi, pěti góly a dalšími šancemi. A pak ta druhá, která ostentativně přehlížela defenzivní povinnosti. Jestliže směrem do útoku Letenští v duelu s posledním týmem FORTUNA:LIGY obstáli (a branek mohli přidat mnohem víc), v obraně měli velké problémy. Do velké míry si za ně při tom mohli sami, působili totiž obrovsky laxně. Patrné to bylo u obou inkasovaných branek, kdy zcela vychladil své povinnosti krajní bek Tomáš Wiesner. V těžších duelech, které na rudé ve zbytku podzimu čekají, by se tahle liknavost mohla krutě nevyplatit. „Dali jsme hezké branky. Z naší obranné činnosti jsme ale zklamaní. Povolili jsme soupeři až příliš mnoho šancí a střeleckých možností, s tím nemůžeme být spokojení. Důkladně si to rozebereme,“ ujistil trenér Brian Priske.