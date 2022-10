Rvaly se o něj Sparta a Slavia. Teď dal teprve třetí gól: Oběť „české klasiky"

V lednu 2020 se o něj zajímaly Sparta i Slavia. Vyhráli „sešívaní“. Měl být novou hvězdou českého fotbalu. Do metropole odcházel po necelých 600 minutách ve FORTUNA:LIZE. Dnes je Patriku Hellebrandovi už 23 let. V červenobílých barvách se neprosadil, po hostováních na Slovácku a v Opavě zakotvil v Českých Budějovicích. A v sobotu na Stínadlech dal teprve třetí ligovou branku. „Talent má, stále z něj může být velký hráč,“ říká přesto kouč Jozef Weber.

Jeden nenápadný příspěvek analytika Jakuba Dobiáše na Twitteru o Patriku Hellebrandovi rozjel v sobotu před prvními ligovými zápasy téma. Mění se kdysi nadějný kreativní hráč v psa obranáře? Dobiáš naznačoval, že data něco takového naznačují.

Zapojili se i někdejší mládežničtí reprezentanti Zdeněk Folprecht, Petr Nerad či Jan Rajnoch, kteří tezi podpořili s tím, že se jedná o „českou klasiku“, když se šikovný záložník postupem času propracuje až na defenzivní šestku.

Kouč Dynama Jozef Weber však stále doufá, že to není Hellebrandův případ. „Aby se z něj stal velký hráč, na což má předpoklady, musí se dostávat do jiných míst.“

Co dělá kdysi možná největší talent v lize špatně? „Když jsem přišel, stříhali jsme mu videa o tom, že hrál v prostorech, kde nemůže být produktivní. Ono to pěkně vypadá, ale je to k ničemu. Když se drží pod hrotem a blízko šestnáctky, tak umí vystřelit nebo finální fázi vyřešit i přihrávkou.“

Přesně zpoza vápna načal třiadvacetiletý záložník Severočechy, když přesnou střelou k tyči otevřel na Stínadlech skóre a v 91. ligovém utkání vstřelil teprve třetí gól. „Je to o tom, aby tomu věřil a aby se v těch prostorech opravdu pohyboval. On bude zajímavý, když bude mít body, to tak je,“ věří Weber.

Když před dvěma a půl lety přestupoval ze Slovácka do Slavie, bylo kolem toho velké haló. Tehdy se tvrdilo, že Pražané za něj zaplatili kolem dvaceti milionů korun. Údajně se však přestupová částka měla vyšplhat až k 40 milionům.

Ale svůj potenciál být novou hvězdu Jindřicha Trpišovského nenaplnil. „Všechno kolem něho bylo nafouklé, Slavia ho koupila po pár zápasech,“ vrací se Weber k lednu 2020.

Po návratu na Slovácko pomáhal Opavě (v obou klubech hostoval) a nyní je na jihu Čech.

„I sem přišel s velkou pompou. Kádr byl tady daleko širší, jeho uplatnění bylo složité. Určitě mu to neulehčilo vstup do ligy, jako bezejmennému Hellebrandovi by mu to šlo líp. Talent má. Jenže když za ním šly peníze, lidi očekávali, že bude ve dvaceti letech klíčový hráč. A to je těžké,“ dodává Weber.