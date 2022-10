SESTŘIH: Baník – Slovácko 3:1. Moc změn jsme nestihli, usmíval se Hapal

Někdy si můžete lámat hlavu a za boha nepřijdete na to, jak rozjet nefungující stroj. A jindy zase stačí nepatrná změna a vše se obrátí. Přesně to se přihodilo Baníku, konkrétně novému trenérovi Pavlu Hapalovi. Ne, že by proti Slovácku bylo ze strany ostravských vše dokonalé, hra stále drhne a ještě chvíli bude. Řeč těla nažhavených hráčů nicméně opět dala důvod fanouškům na tribunách tleskat. Díky poctivému přístupu pak vylezly individuality: Nemanja Kuzmanovič a Filip Kaloč. Baník nakonec porazil Slovácko 3:1.