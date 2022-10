INSIDER Hašek: Sparta sestřelí Slavii ze vzduchu. Kam mohl jít Karabec?

Hašek se jako první podrobně věnuje Slavii, zvláště otázce stoperů a zpackanému záskoku Oscara Dorleyho, přičemž na jeho vyloučení nabízí rázný pohled. Pozastavuje se při tom nad tím, jak klub naložil s chybujícím Eduardem Santosem – jakkoli je nyní Brazilec podle trenéra Jindřicha Trpišovského na marodce. Na druhé straně Hašek vyzdvihuje přínos záložníka Lingra. „Jeho styl mám rád,“ přiznává. Po dramatickém utkání s Boleslaví si slávisté pochvalovali, že hráli jako tým, předtím to tak ale nebylo. „Spíš to byly individuální výkony, kdy mi přišlo, že hráči si šli zahrát a prodat se,“ říká Hašek.

Co se týče Sparty, věnuje se nejdříve souhře před druhým gólem v síti Pardubic, jež obsadila rubriku Akce kola. Ukázkovou průnikovou přihrávkou ji odstartoval záložník Adam Karabec, jenž se přitom na trávník dostal až z lavičky náhradníků. Hašek se zamýšlí nad jeho celkovou situací, kdy nenaplňuje naděje, které do něho Sparta vkládá. A prozrazuje, že těsně před koncem přestupního termínu byl zainteresován na možném odchodu exotickým směrem. „Myslím, že to není špatný nápad dát ho někam na rok, do takové soutěže. Přál bych mu posun, přešlapuje na místě,“ říká a konkrétně odkrývá, o jaký klub i podmínky šlo. „Sparta si mohla říct prakticky o cokoli…“

Sparta - Pardubice: Karabec prostrčil Haraslínovi, Kuchta do prázdné! 2:1, ale i s ofsajdem? Video se připravuje ...

Hašek zmiňuje jméno hráče, jehož spojuje s možností dlouhodobého zlepšení Sparty. A byť ji v derby favorizuje, je velmi ostražitý. Pro to, aby byla sezona povedená, stanoví jasný úkol. A to i navzdory poslední nadílce Pardubicím. Jakou má tedy pětice branek v jejich síti vypovídající hodnotu? „Žádnou,“ tvrdí rezolutně Hašek. „Dát pět gólů a tvrdit, že jsme na dobré cestě, to si říkáme čtrnáct let – a vzdálenost do Ligy mistrů je čím dál větší…“

LIGOVÝ INSIDER s trenérem Ivanem Haškem

Proč se mu zamlouvá slávista Ondřej Lingr a má vlastnosti lídra?

Jaké přednosti má Oscar Dorley a doplatil na novou pozici?

Vrací se brankář Ondřej Kolář do top formy?

Jak daleko je trenér Brian Priske s přestavbou Sparty?

Bude Lukáš Haraslín klíčovým muže derby?

AKCE KOLA: Které světové hvězdy připomněli sparťané?

Zafunguje v Baníku výměna trenéra i v dlouhodobém výhledu?

Má „dobrácký“ kouč Pavel Hapal správné předpoklady uspět ve fotbalové „válce“?

Vrátí se ještě Pavel Vrba na nejvyšší level?

HLÁŠKY KOLA: Zbrojovka už nemusí trénovat rohy, „klokani“ čekají na červenou v kasinu a hlasivky v čudu