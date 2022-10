ZLATÁ PÍŠŤALKA: Trapas sudího v Edenu, svižný průběh na Spartě

12. kolo fotbalové FORTUNA:LIGY je za námi. Jaké bylo z pohledu sudích? Nejlepšího hodnocení se dočkal Ondřej Berka, který neváhal ještě do poločasu za dva rychlé fauly vyloučit Jana Kalabišku a celkově si vedl náramně, tudíž ani jindy kritický kouč Martin Svědík neřekl půl slova. Podle dodatečných záběrů O2TV Sport není jasné, zda teplický Abdallah Gning proti Českým Budějovicím opravdu skóroval z ofsajdu. Daliboru Černému pomohlo, že v duelu Sparty s Pardubicemi se nehrálo zbytečně do těla a šlo o svižný duel. A co trapas v Edenu? Nejen na ten se podívejte v novém díle pořadu Zlatá píšťalka.