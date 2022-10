Ředitel Slavie Bílek odešel v přeboru ze hřiště. Na protest proti penaltě…

Režiséři slavného seriálu Okresní přebor Jan Prušinovský a Jakub Kohák mají další námět ke zpracování fotbalové taškařice, byť šlo o gesto fair-play. Na Praze-Západ mělo bizarní vyústění utkání mezi Dolními Břežany a Všenory. V nastaveném čase sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek, hráč domácích, opustil trávník. Důvod? Za nepříznivého stavu 2:3 měl jeho tým zahrávat pokutový kop, s jehož nařízením nesouhlasil… Zápas zůstal nedohraný. Věcí se bude zabývat komise rozhodčích, disciplinární komise a sportovně-technická komise.

V okresním přeboru Prahy-Západ se potkala mužstva s ambicemi na postup. Dolní Břežany proti Všenorům. Obě mužstva mají v kádru známá jména. Domácí obranu řídí Jiří Bílek, současný sportovní ředitel Slavie a dvojnásobný mistr ligy (Liberec 2005/06 a Slavia 2016/17), kapitánem je Tomáš Pata, někdejší funkcionář FAČR a vedoucí týmu české reprezentace, trenérem je Michael Žižka se 134 starty v nejvyšší české soutěži za České Budějovice a Bohemians. Všenory zase mají na soupisce bývalého gólmana Sparty Jaromíra Blažka (v inkriminovaném zápase nenastoupil), Antonína Rosu (ani on nehrál), taktéž někdejšího ligového hráče a Michala Hrdličku, manžela a manažera tenistky Karolíny Plíškové.

Je logické, že vzhledem k účasti známých jmen, je rivalita mezi mužstvy výrazná. Nyní ještě vyostřená bojem o první místo v tabulce. Podle očitých svědků měl zápas celkem běžný vývoj. Až na konci prvního poločasu došlo k prvnímu incidentu, kdy hostující trenér Luboš Vondra obdržel červenou kartu za protesty.

Hlavní rozhodčí, teprve čtyřiadvacetiletý Martin Koubek, důvody vyloučení popsal v zápise o utkání takto: druhé napomenutí během utkání, první ŽK udělena za kritiku bez hanlivých výrazů slovy „Co to tady vyvádíš, sakra?!“, druhá ŽK udělena opět za kritiku bez hanlivých výrazů slovy: „Už tady nevyváděj, ty Švejku!“

Ve druhém poločase se zápas posunul do stavu 1:2 pro hosty, načež v 73. minutě odpískal Koubek první pokutový kop pro Dolní Břežany. Údajně sporný. S verdiktem prý mělo problém hned několik domácích hráčů.

Za stavu 2:3 se situace v nastaveném čase opakovala. Po závaru před brankou Všenor foukl sudí znovu do píšťalky a kvůli hraní rukou jednoho z hostujících hráčů ukázal na kulatý bílý flek ve vápně.

V tu chvíli došlo na scény, které dosud nevymysleli ani scénáristé Okresního přeboru. Domácí odmítali pokutový kop zahrát. Na protest proti verdiktu Koubka se sportovní ředitel Slavie a lídr Břežan Jiří Bílek sebral a odešel do kabin. Na druhé straně si Jaroslav Čermák sundal dres a opustil hřiště. Za toto gesto dostal druhou žlutou, tedy červenou kartu.

Celé kauze dodává ještě bizarnější pozadí skutečnost, že Jiří Bílek je už nějaký čas spojován s opačným chováním, než je fair play. A v těchto dnech ho v souvislosti s Berbrovou kauzou řeší etická komise FAČR. Už u ní vypovídal a v dohledné době se dozví verdikt.

Šlo o dva podezřelé zápasy.

V sobotu 7. září 2019 si Jiří Bílek v poločase utkání stěžoval Rogozovi na rozhodčího Tomáše Grímma, později rovněž jednu z hlavních postav Berbrovy korupční kauzy. „Zdar… To je hrozný, ty vole, ten nám dává.“ Slavistické béčko přitom v tu chvíli vedlo 1:0.

„OK, tak já mu jdu napsat,“ uklidnil Bílka zákulisní šíbr Rogoz a vzápětí volal zpátky. „Říkal mi, že vedete, že jste lepší, ale jestli tam na něj budou zkoušet to, co od druhý minuty zkouší, tak že je zabije. Hyský a spol.“ Bílek na to: „Já tam jdu, já mu to řeknu. Rogi, děkuju.“

Slavia nakonec padla 2:4, takže Bílkova snaha přišla vniveč.

A 13. září, tedy necelý týden po Benešovu, seděl Bílek s Rogozem u Berbra. Ten tehdy volal Václavu Kohoutovi, jenž nasazoval sudí na ČFL, a objednal si u něj právě na utkání slávistického béčka proti béčku Příbrami opět rozhodčího Grímma. S tím, že Grímm v Benešově „něco domr…“ a měl by si to se Slavií „vyjasnit.“

Zpátky do Dolních Břežan a čerstvější minulosti. O Bílkově fair play činu v zápise o utkání není ani slovo. Chování Čermáka popsáno je. „Červená karta během zápasu, první ŽK byla udělena za kritiku rozhodčího bez hanlivých výrazů slovy: „Vždyť to je faul, tak to pískej!“. Druhá ŽK udělena za to, že hráč si sundal dres a odešel z hrací plochy bez povolení rozhodčího.

Ještě před svým odchodem do kabin měl prý Bílek se všenorským Hrdličkou rozmlouvat s rozhodčím o tom, že Dolní Břežany sice zahrají pokutový kop, ovšem míč kopnou mimo branku.

Koubek však zápas ukončil bez penaltové exekuce. Což je hrubá chyba. Navíc měl dle pravidel Bílka také vyloučit.

„Jsem rád, že se domácí takhle zachovali. Jde o skvělé gesto. Z druhé strany se mně takové vyústění zápasu hrubě nelíbí. Chyba se stát může, ale takové věci vrhají špatné světlo na fotbal. Musí se to vyřešit, nebudu nad tím zavírat oči. Do okresu jsem šel s tím, aby se praktiky z minulosti už neděly. Bohužel všechno nejde změnit hned. Opravdu mě těší reakce Jirky Bílka i hráčů Všenor. Momentálně čekám, jak se k celému incidentu postaví disciplinární komise, komise rozhodčích a sportovně-technická komise,“ řekl pro iSport.cz Jan Rajnoch, předseda okresu Praha-Západ.

Jedním ze členů nejužšího vedení Dolních Břežan je bývalý lajnový rozhodčí Kryštof Mencl. Ve fotbalových kruzích je považovaný za sudího, který býval v oblibě u Romana Berbra. V nejvyšší soutěži absolvoval 153 zápasů, figuroval také na mezinárodní listině. S kariérou skončil v roce 2016 kvůli zdravotním problémům a k odvedené práci mu veřejně děkovala Dagmar Damková.