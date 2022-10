Hapalova premiéra v datech: top Srbové, bezpečnost, ale i málo útoků

Baník se proti Slovácku rychle dostal do vedení • ČTK

Dle společnosti InStat, která má svůj vlastní Index hodnotící přínos hráče v daném utkání, byl nejlepším hráčem uplynulého kola Srdjan Plavšič. Hned za ním se umístil jeho srbský kamarád Nemanja Kuzmanovič. Připomeňme, že první jmenovaný si připsal premiérovou branku v dresu FCB a druhý zase dvě gólové asistence.

Plavšič pak přispěl i k tomu, že s počtem 22 obejití protihráčů byl Baník mezi ostatními ligovými konkurenty druhý. Což je rozhodně pozitivní věc, neboť takové atributy fanoušci na tribunách určitě vidět chtějí. A ostatně i proto přišel Plavšič z Edenu hostovat do Slezska.

Útočník Ladislav Almási zase se šesti střelami a čtyřmi šancemi v obou kategoriích figuruje rovněž na druhé příčce.

Další plusy se ale týkají spíše defenzivy, z čísel je patrné, že Pavel Hapal apeloval na to, aby se hráči proti účastníkovi základní skupiny Konferenční ligy vyvarovali laciných chyb. A celkově byli pevní.

Povedlo se. Důkazem je druhý nejnižší počet ztrát míče (58) a naopak druhá nejvyšší úspěšnost v soubojích (54 %) a taky počet odebraných míčů (23).

Ubylo riskování i zbytečného se zbavování balonu, o čemž svědčí i průměrná délka přihrávky 18,6 metru (druhá nejkratší vzdálenost). Takový Daniel Tetour, jenž se rád mazlí s míčem a preferuje už od dob kombinačně hrající Dukly krátké narážečky, musel být spokojen.

Zlepšit by to naopak příště chtělo presink, jehož 21% úspěšnost byla nejhorší z celé FORTUNA:LIGY, i ofenzivní aktivitu. Počet útoků (75) i počet přihrávek do pokutového území soupeře byl v rámci soutěže třetí nejhorší. Nedařilo se ani vypichovat balony.

V sobotu večer na půdě první Plzně se dá od Baníku očekávat podobný způsob hry. To znamená: hlubší blok, pevný střed, sázka na maximální bezpečnost a rychlé protiútoky po stranách s cílem hledat na hrotu takřka dvoumetrového slovenského reprezentanta.

Zato ve středu odpoledne ve Velvarech by měli totálně dominovat Ostravští. Pohárový postup je pro ně prioritou, po zápase zůstávají v Čechách, aby zbytečně necestovali zpět a načerpali síly na duel proti mistrovi.

Hapal aspoň může za pár společně strávených dnů hráče před náročným podzimním finišem více poznat a navodit lepší atmosféru, než jaká v kabině panovala pod bývalým kočuem Pavlem Vrbou.

Co se povedlo

Plavšič dle InStat Indexu (263) nejlepším hráčem kola

Kuzmanovič dle InStat Indexu (262) 2. nejlepším hráčem kola

2. nejvyšší počet střel hráče – Almási (6)

2. nejvyšší počet šancí hráče – Almási (4)

2. nejnižší počet ztrát míče (58)

2. nejkratší vzdálenost přihrávek (18,6 m)

2. nejvyšší úspěšnost v soubojích (54 %)

2. nejvyšší počet obcházení přes hráče (22)

2. nejvyšší počet odebraných míčů (23)

nejméně ofsajdů (0)

Co se nepovedlo

nejhorší úspěšnost presinku (21 %)

nejméně vypíchnutých míčů (30)

2. nejvyšší počet faulů hráče – Kaloč (4)

3. nejnižší počet útoků (75)

3. nejnižší počet přihrávek do pokutového území (12)

Zdroj: InStat