Ševčíkova reakce na kritiku: geniální řešení a klid. Ale ne vždy bude tahoun

V pražském Ďolíčku, kde jsou Východočeši v azylu, nebyl Ševčík zpočátku moc ve hře, zezadu nedostával potřebné balony. Bylo na něm vidět, jak trpí. Běhání bez míče není to, kvůli čemu se věnuje fotbalu. Přesto si našel svoje chvíle.

Stačí mu fakt málo, aby převezl celou obranu protivníka. V prvním poločase to ukázal dvakrát. Ve 27. minutě ustál souboj a posunul do super šance Musovi Allimu. Ten však místo okamžitého zakončení zasekl kolem obránce a jeho následná střela mířila do středu brány. Tohle na gólmana Markoviče nemohlo platit.

Větší jistota jsou přihrávky na Jakuba Řezníčka. Když máte oči vzadu jako Ševčík, je z toho občas taková paráda jakou vystřihl těsně před přestávkou. U autové čáry šikovně obral Matěje Helešice a zatímco pardubický záložník padl na trávník (faul se správně nepískal), brněnský šikula levačkou okamžitě vyslal do sóla nejlepšího střelce Zbrojovky. Geniálně, na centimetr přesně. Koncovka na zadní tyč už byla v režii snajpra.

Pardubice - Brno: Rána pro domácí, po trefě Řezníčka prohrávají 0:1! Video se připravuje ...

Půl gólu však patří středopolaři, který má za sebou po dvou slabších vystoupeních a koučově kritice báječný týden. Ve středu na konci otočil pohárový duel na hřišti Táborska. Vyřazení prvoligisty odvrátil v 88. minutě efektní asistencí na Musův zářez a v nastaveném čase obstaral vítězný zásah na 1:2. Tím nahnal plusové body na uzdraveného konkurenta Ondřeje Pachlopníka, který v MOL Cupu rovněž nastoupil v základu.

„S Michalem je potřeba hodně komunikovat, o což se samozřejmě snažíme. Jako mladý hráč má nárok na výkyvy ve výkonnosti. To, že je reprezentant do 21 let ještě neznamená, že bude pokaždé tahounem našeho týmu. Na to tam máme jiné hráče. Michala v tomto vychováváme,“ poukázal Dostálek.

Proti Pardubicím už Pachlopník opět seděl na lavičce, zatímco o dva roky mladší parťák válel na pozici pod hrotem. Od první minuty nastoupil zatím pokaždé. „Odmalička se prezentoval tím, co jiní neměli. Finální přihrávku, zakončení, chytrost. Je to nadstandardní hráč, velký talent,“ přiblížil kouč a bývalý skaut Miloslav Machálek, jenž sleduje rodáka z Třebíče od dětství a halových turnajů mládeže.

Dobře ví, v čem jsou jeho přednosti. Proti Pardubicím je rozbalil naplno. Kdyby hrál hokej, zapíšou mu do statistik i druhou asistenci na Řezníčkovy podzimní trefy číslo osm a devět. Právě nadaný démon s číslem 19 přihrál do křídla Filipu Součkovi, který pak přeposlal míč k vápnu na neomylného střelce. V 74. minutě pak brilantně prostrčil míč do uličky Musovi Allimu a jeho nezištnou přihrávku uklidil do sítě potřetí Řezníček.

Posunul se a má body

Bez skvělé narážečky Ševčíka s maličkým Nigerijcem by se k hattricku nedostal. „Ševa má velice překvapivé a kvalitní řešení herních situací. Posunul se a má body. O tom je celý fotbal. Někdo musí zhodnotit práci týmu. Má našlápnuto velice dobře, ale ještě je před ním dlouhá cesta,“ připojil Machálek, jenž mladíka vedl krátce i ve Zbrojovce.

„Začal s námi trénovat. Pak mu hodně pomohlo hostování v Jihlavě,“ mínil. „Michal je hodně zajímavý, chceme, aby byl to ceněné zboží. To, že občas nedostane příležitost nebo je stažený v průběhu utkání není o tom, že bychom tomu hráči chtěli ubližovat. Spíš naopak,“ tvrdil kouč Dostálek.

Dnes už je brněnský talent hvězdou nejvyšší soutěže. Kritika ho nesrazila, nýbrž nakopla k dalšímu dominantnímu výkonu. Ševčík, Řezníček a už i Musa Alli přinášejí Brnu body a klid.