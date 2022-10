Klimentova SHOW, pak píchnutí a zlost. Střelec má nejspíš po podzimu

Úvod sobotního duelu proti Baníku (3:1) patřil jemu . Plzeňský útočník Jan Kliment vlétl do zápasu jako neřízená střela. V první minutě nastřelil tyčku, následně rozjel úvodní gólovou akci a ve 20. minutě sám zvýšil na 2:0. Jenže po půlhodině dohrál. Forvard Viktorie si obnovil zranění zadního stehenního svalu a podzimní část pro něj skončila.

Kliment drží po letním příchodu do Plzně báječná čísla. Ve dvanácti zápasech nastřílel 7 gólů, přičemž na hřišti strávil pouze 496 minut z 1080, kdy byl k dispozici. Skvělou sezonu kazí 29letému forvardovi nepříjemná zranění.

Zápas proti Baníku dohrál už po půlhodině, do té doby byl nejnebezpečnějším hráčem na place. „Píchlo ho ve svalu. Ne v úplně tom samém místě, říkal mi, že trošku níž. Uvidíme po vyšetřeních, ale nevypadá to dobře,“ popsal po utkání trenér Michal Bílek.

Kliment proti Baníku zářil – hned v první minutě zakončoval do tyče. V osmé minutě vyhrál souboj s Frydrychem, Chorého střelu vyrazil Laštůvka ke Kalvachovi a ten otevřel skóre. Plzeňský forvard se sám dočkal o chvíli později, když do prázdné doklepával Havlovu přihrávku skrz vápno.

Do té doby šlo vše báječně. Kliment si vepředu užíval spolupráci s Tomášem Chorým, rozjížděl spoustu akcí. Jenže ho už podruhé v aktuálním ročníku zradilo zdraví. Na konci první půlhodinovky šel do sprinterského souboje s ostravským stoperem Michalem Frydrychem, ostrý start nevydržel jeho zadní stehenní sval na levé noze. Ten samý, kvůli němuž pauzíroval celé září a teprve nedávno se znovu dostal do zápasové akce.

Kliment lehl na zem a okamžitě si řekl o střídání. Dobře věděl, co se stalo. Po úspěšném létě, kdy Plzeň táhl v předkolech Ligy mistrů, se zranil v odvetě play off o Ligu mistrů proti Karabachu. Dal gól, ale ze zápasu odbelhal. Kvůli problémům se svalem byl mimo hru více než měsíc, vynechal osm zápasů.

Plzeň - Baník: Zase ten zadní stehenní sval! Kliment si obnovil zranění a vystřídal Video se připravuje ...

Do šaten pajdal po nuceném vystřídání s Ostravou navztekaný na vzniklou situaci, která ho znovu vyřadila z akce. Kliment nejspíš přijde o zbývajících šest duelů podzimu, které Plzeň odehraje ve zbytku roku. Mimo jiné jde o dva zápasy Ligy mistrů na Interu a s Barcelonou nebo šlágr se Spartou.

„Po zranění se bleskově ukázal, že je velmi dobrý a důležitý hráč. Bohužel si obnovil zranění. Do té doby proti Ostravě předvedl skvělý výkon, pro obranu soupeře byl velmi nebezpečný. Bohužel zase přišlo zranění. Ještě nám zbývají čtyři ligová utkání a dva zápasy v Lize mistrů. Bude to nesmírně těžké. Ztrácíme důležité hráče, ale zase věřím, že morálkou, chutí, nadšením a zodpovědností podzim zvládneme,“ doufal Bílek, který už postrádá zraněné Jana Kopice, Jana Sýkoru a Radima Řezníka.