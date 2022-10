Kuchta v derby: choreo, nadávky a bezkrevný výkon. Pak i pozdravy

Mělo to být derby o něm. Nebylo. V ochozech a už vůbec ne na hřišti. Jan Kuchta ve vůbec prvním kariérním souboji proti Slavii nijak nevyčníval. Jedno choreo, od fanoušků si vyslechl několik urážek, ale i díky jednoznačnému vývoji skóre zdaleka ne v takové míře, jak by se mohlo očekávat. V utkání se pak dostal pouze do jedné nebezpečnější příležitosti. Víc nic a Letenští prohráli 0:4.

Sotva vstoupil na trávník v Edenu v rámci rozcvičky, napěchovaná Tribuna Sever se okamžitě rozjela. „Kuchta je ču*ák!“ bouřil sektor domácího týmu.

Reakce reprezentačního útočníka? Žádná. Stoický klid. Ten se ostatně Kuchty držel prakticky po celý zápas. Jen za první poločas putoval čtyřikrát do středového kruhu po inkasované brance. Emoce ale najevo nedal. Žádná gestikulace směrem ke spoluhráčům, ani kritika, ani povzbuzení.

Podobné to bylo i v rámci hry. S protihráči Kuchta, na něhož se pískalo při každém doteku s míčem, sice podstoupil několik soubojů, jednou byl i faulován, ale do konfrontace se nedostal. A to ani poté, co v úvodu druhého poločasu dorazil slávistického gólmana Ondřeje Koláře.

Nejvýrazněji na sebe host z Lokomotivu Moskva upozornil v 36. minutě, kdy dobrým presinkem obral o míč Aihama Ousoua a nejkratší cestou si to namířil k domácí brance. Jeho střílený centr ale „sešívaná" defenziva odvrátila na roh.

Jestliže se fanoušci Slavie na nepřítele číslo jedna dopředu chystali, nakonec mu kdovíjak pekelnou atmosféru nepřipravili. Do velké míry se na tom projevil vývoj duelu, slávisté si mnohem víc užívali příznivý vývoj derby, než aby svou pozornost směrovali výhradně na Kuchtu.

Výjimkou bylo pouze choreo v prvním poločase, které zobrazovalo orla, slávistický znak a pod tím nápis „Lov rudých krys začíná“. Nadmíru jasný vzkaz.

Ještě jeden krátký pískot si Kuchta „užil“ v 74. minutě, když místo na hřišti přepustil Michalu Sáčkovi. Po zápase se pak pozdravil s Kolářem i Jaroslavem Köstlem, asistentem trenéra Slavie.

Tím pro Kuchtu derby, jehož měl být hlavní postavou, skončilo. Vlastně bez většího zájmu a poprasku, tedy ve stoprocentní korelaci s děním napříč utkáním. A hráčovým samotným výkonem.