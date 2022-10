Baník se zvedá. Hapal po Vrbovi? Pozitivnější vlna, říká Frydrych

Nejlepší zápas. Osobní a podle všeho i týmový. Michal Frydrych (32), stoper Baníku Ostrava, se pod vítězství 3:1 nad Mladou Boleslaví v 15. kole FORTUNA:LIGY podepsal brankou a asistencí. „Konečně jsme využili náš potenciál, výšku a hlavičkáře máme,“ těšily Frydrycha tři týmové góly hlavou. „V předchozích zápasech nám pořád něco chybělo. Buď jsme tam byli pozdě, nebo míč letěl někam jinam. Teď se to sešlo a doufám, že toho budeme využívat po zbytek sezony, že to může být naše velká zbraň.“

Zpočátku sezony jste se doma hodně trápili, možná to ani v kabině nebylo ideálně naladěné. Cítíte, že se atmosféra mění?

„Sám za sebe můžu říct, že jsem nebyl spokojený se svými výkony od té doby, co jsem přišel. Bylo to pro mě těžké. I návrat jsem si představoval od začátku jinak. Člověk se snaží trénovat, pracovat, aby se to zlepšilo. Jsem rád, že jsme vyhráli a mohl jsem týmu přispět aspoň gólem a asistencí. Doufám, že se bude zlepšovat celkový výkon a i já se budu cítit lépe a lépe na hřišti.“

Co se změnilo výměnou trenérů, když Pavla Vrbu nahradil Pavel Hapal?

„Vždy se něco změní. Každý trenér chce po hráčích něco jiného, nebo má svoji představu. Nevím, jak to teď zhodnotit. Spíše tam byl takový impulz, že po nás trenér chtěl nějaké nové věci. Chtěl nás dostat nás na pozitivnější vlnu, ať nejsme tak skleslí z výsledků. A povedlo se to. Tým, když přijdou výsledky, je hned sebevědomější a lépe se mu daří, už není pod takovou dekou. Tady v tom nám to mohlo trochu pomoct.“

Pavel Hapal po nástupu říkal, že chce vidět baníkovské srdce a bojovnost. Jsou tam?

„Samozřejmě, že když jsou výsledky lepší, je to lépe vidět. Ale když se člověku nedaří, pořád tam chce srdce dát. Ne vždycky to ovšem jde tak, jak si představuje. V normálním životě se chce také někdy člověk cítit lépe, ale něco tomu chybí a nejde to. Jsem rád, že minulé zápasy se nám tohle podařilo zase na hřiště přenést a že lidi z fotbalu mají větší radost. Mohou chodit a užívat si ho více, než když jsme doma prohrávali.“

První dva góly Mladé Boleslavi jste dali po rozích, nacvičené signály?

„Trénovali jsme to od začátku sezony, ale ne vždy se to sešlo v zápase. Někdy chybí půlkrok, někdy vás dobře odblokují, dneska se to sešlo. V místech, kde jsme měli být, jsme byli včas. Při prvním gólu jsem si křikl na poslední chvíli na Laca (Almásiho). Viděl jsem, že se chystá hlavičkovat v záklonu trošku. Měl jsem o něco lepší postavení, tak jsem na něho křikl, ať mi to pustí. Pustil a já to dal dobře křížem na druhou stranu branky. Jsem rád, že to trošku pomohlo, mohli jsme se uklidnit. Ten druhý gól od Flajšiho (Fleišmana) nás uklidnil ještě víc a pak už fotbal vypadal daleko lépe. Bylo to takové klidnější.“

Ve 13. minutě jste za stavu 0:0 tečoval míč do protipohybu Laštůvky, zatrnulo vám?

„Bylo tam víc tečovaných střel, v prvním poločase jsme Boleslav na naší pravé straně pouštěli do nebezpečnějších akcí. Když se tam dostala, snažili jsme se střely zblokovat. Ode mě, jedna nebo dvě, tam taky šly. Může to být daleko nebezpečnější, Lašty to dokázal ještě chytit. Jsem rád, že to tak dopadlo a gól jsme nedostali.“

Boleslavský trenér Pavel Hoftych v nadsázce říkal, jak ho štve, že Laštůvka pořád ještě a tak dobře chytá. Jaké to pro vás je, mít takového gólmana za zády?

„Je to velká zkušenost, přenáší klid na tým. Všichni víme, v jakých situacích je silný a strašně nám pomáhá. My jsme jenom rádi. Je to i motivaci pro mladší kluky, aby se snažili na Laštyho nějak dotahovat. Pořád je to náš nejlepší gólman, pomáhá nám v zápase, když je nějaký krizový moment, tak ho vyřeší. Chytí, vyrazí, je to velká pomoc.“

Dokáže být i nepříjemný?

(usměje se) „To je věc, která některým brankářům možná i trochu chybí. Ta starší škola umí nejen obránce pořádně zpucovat. Vidí hru z brány, dokáže předat obráncům, co my v tu chvíli ne úplně dobře vidíme. Vyhání nás z obrany, říká nám, kde nás chce mít lépe postavené. Je to velká pomoc. Ono to třeba z tribuny může vypadat, že na nás řve nějaké...že nám dává čoud. (usmívá se) Ale dává nám konkrétní informace, které nám potom pomáhají v další části zápasu.“

Po inkasované brance v 90. minutě na 3:1 vám předával konkrétní informace, nebo jste dostali čoud?

(zasměje se) „To jsme dostali čoud, protože to byl opravdu zbytečný gól. Už nejsme úplně mladé mužstvo, takže bychom si to měli lépe pohlídat a předejít zbytečným ztrátám. Inkasovaný gól nás mrzí, říkali jsme si s klukama, že je to zbytečné. Byla tam zbytečná ztráta nahoře a nepohlídali jsme si náběh. Byli jsme roztažení, už jsme si mysleli, že to dokombinujeme až do závěrečného hvizdu. Měli bychom si lépe hlídat závěr, mohli jsme pomoct Laštymu k čistému kontu. Tady na tom budeme muset asi ještě zapracovat, ať závěry zvládáme lépe.“

I tak, byl to týmově nejlepší výkon v sezoně?

„Do obrany to možná mohl být třeba zápas na Spartě (1:1). Tam jsme to ubránili, ale celkově to byl asi dneska jeden z těch lepších, možná nejlepší. Ale nechci to takto hned po zápase hodnotit, ještě jsem to neviděl zpětně na videu. Byly tam dobré věci, rychlé přepínání, spousta vybojovaných míčů po ztrátě. Bylo to i takové agresivnější, takže to k nejlepšímu zápasu mělo blízko.“

Je to i povzbuzení před Slavií?

„Tohle vítězství je povzbuzení, zase jsme se posunuli v tabulce o něco výše. Všichni jsme před sezonou očekávali, že budeme hrát o vyšší příčky, ale začátek sezony nám nevycházel tak, jak jsme si představovali a musíme teď dohánět. Jsme rádi, že jsme získali tři body a víme, že je před námi těžký zápas na Slavii. A že se tam soupeřům úplně nedařilo v této sezoně. Slavie je doma docela dominantní, musíme se dobře připravit, abychom ji co nejvíce potrápili a pokusili se přivést příznivý výsledek. I pro mě osobně to bude určitě zajímavý zápas. Rád se tam vrátím po dlouhé době, po dvou letech. Jsem rád, že se tam budu moci zase podívat, i když to nebude jednoduché.“