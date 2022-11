Nezdolný veterán ze Slovácka cílí na pětistovku. Petržela překoná Šilhavého

Když nezasáhne vyšší moc, v neděli zboří Milan Petržela (39) jeden milník. V domácím utkání Slovácka s Pardubicemi zapíše 465. start v české nejvyšší soutěži, čímž překoná dosavadního rekordmana Jaroslava Šilhavého. „Gratuluju, je to skvělé, úžasné. Klobouk dolů, udržuje si ve svých letech vysoký standard,“ poklonil se záložníkovi jeho trenér Martin Svědík.

Do padesáti jako hokejový kmet Jaromír Jágr hrát nebude, ovšem po čtyřicítce, kterou oslaví příští rok v červnu, by měl. Milan Petržela se chystá ligový rekord v počtu zápasů posouvat dál, jeho snem je dovršení pětistovky. Vůbec to není sci-fi. I kvůli této metě prodloužil před sezonou se Slováckem kontrakt o dva roky.

Nejslavnější rodák z jihomoravské vísky Hoštice-Heraltice je pořád plný síly, kvality a motivace. Navíc mu celkem drží zdraví, potíže mívá hlavně se zády. Na křídle takřka každý týden prohání prvoligové obrany, kličkuje, střílí. „Jsem hrozně rád, že mi bylo umožněno pracovat s takovým hráčem,“ prohlásil trenér Martin Svědík, který na dynamického veterána pořád sází.

Pokud je Petržela fit, patří do základu a tým se upíná k tomu, co na hřišti vymyslí. „Pořád je nadstandardní v tom, že dokáže vytvořit rozdílový okamžik a být rozdílovým hráčem,“ podotkl kouč Slovácka. Záložníkovy výkony stoupají s velikostí a významem utkání. Na vrcholy se dokáže skvěle připravit a koncentrovat.

Uvědomuje si, že takových zážitků už ho v aktivní kariéře moc nečeká. „Milan hraje na riziko. Buď mu to vyjde anebo ne,“ zmínil Svědík riskantní způsob matadorovy hry. Bývalý hráč Plzně, Sparty či německého Augsburgu si troufne oblafnout s míčem přesilu protivníků, pouští se do složitých situací. Věří si, chce být tahounem.

Někdy je to kontraproduktivní, ale když to klapne, je z toho fotbalová nádhera. A fanoušci si mají o čem vykládat. „Ve fotbale se o tohle musíte pokoušet, aby docházelo k přečíslení a vytvořily se možnosti pro jiné hráče,“ uvedl Svědík. „Na druhou stranu se musíte chovat zodpovědně po ztrátě míče. Represink musí být daleko lepší,“ dodal obecně ke svému týmu.

V něm má Petržela vůdčí roli. „Kdy taky jindy než ve čtyřiceti,“ reagoval s pousmáním devatenáctinásobný reprezentant a účastník EURO 2012. Kabinu účastníka Konferenční ligy drží společně s dalšími mazáky v čele s kapitánem Michalem Kadlecem. „Asi jsme s Kácou lídři kabiny,“ souhlasil krajní středopolař, jenž střídá levé a pravé křídlo.

V neděli odpoledne přijde jeho velký den. Bude na něj odpočatý, neboť vynechal cestu do Bělehradu k poslednímu duelu KL s Partizanem. Kouč ho nechal doma odpočívat a doléčit lehčí zranění. „Každý fotbalista vám řekne, že je lepší hrát než trénovat. Ale někdy potřebuje tělo odpočinout a nějaký zápas vynechat,“ řekl Petržela.

Nedělní odpoledne bude na Slovácku patřit především jemu. „Milanův rekord si připomeneme, něco chystáme,“ potvrdil Marek Jurák, tiskový mluvčí klubu.