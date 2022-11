Trpišovský po výhře: Matěj Jurásek je „nečeský“, má dovednosti na repre

Tenhle Baník se povaluje ztuha, už to ví i Slavia. Favorita, který v Edenu slavil sto třicet let od založení klubu, vytáhnul z kaše až devatenáctiletý odchovanec Matěj Jurásek dvěma krásnými góly. „Má v sobě takovou českou nestandardnost,“ snažil se ho vystihnout spokojený kouč Jindřich Trpišovský.

Sice výhra o dva góly, ale zdálo se, že zápas lámete hodně ztěžka…

„Zajímavý zápas, z obou stran dobrý, spousta rychlých brejků, situací. Dokud bylo dobré hřiště, tak jsme byli aktivní, Baník ale pozorně bránil a dostupoval nás, vyhrával souboje. Nebylo jednoduché se prokousat jeho zformovanou obranou. Trefili jsme břevno, pak z další šance šla střela vedle, museli jsme taky přežít protiútok soupeře, kdy jsme propadli… Bylo to běžecky náročné, ale říkali jsme si, že snad přijdou okýnka v soupeřově defenzivě.“

Přišly, taky jste ale brzy inkasovali vyrovnávací gól.

„Ten gól jsme dali z naší převahy a z tečovaného centru, vzápětí ale v první nebezpečné situaci soupeře ve druhé půli nezachytíme Fleišmana, který hlavičkuje sám. Byla to situace, z níž jsme měli před zápasem respekt, standardky soupeře, velcí a silní hráči… Jinak jsme ale v obraně hráli velice dobře.“

Co říkáte na výkon Matěje Juráska, který rozhodl zápas?

„Rozhýbal obranu Baníku, byl strašně silný na balonu, v driblinku, skvělý výkon. Chtěl bych mu pogratulovat k jeho prvním gólům v lize. Přemýšleli jsme, že ho nasadíme už dřív, už o půli, zatím se nám jeví líp jako žolík. Po jeho výkonu se Sivassporem jsme byli přesvědčení, že dostane velký prostor. Splnil všechny pokyny, které dostal, aby seskakoval do hloubky pro míče, naváděl si to na silnější levou nohu, aby nechodil tolik k obráncům Baníku.“

Kam to dotáhne?

„Technicky je skvělý, má velkou rychlost, dynamiku, výborné vedení míče, střelu, centr, obecně kopací techniku, driblink, je to taková česká nestandardnost. Další věc je sebevědomí, hodně si uvědomuje chyby, na kterých musí pracovat, a které jsme mu vytýkali už před dvěma lety, kdy jsme ho poprvé vytáhli do týmu. Ty slabiny nechci moc prozrazovat, ale hodně se týkají soubojovosti, fyzické výbavy, herní aktivity a jednoduše kondiční složky, protože dřív udělal sprint a pět minut vydýchával. Intenzitu zlepšil, ale patří to i k věku hráče, je to přirozené. Kritiku někdy nepřijímá lehce jako všichni, ale nakonec ji bere i proto, aby byl komplexní hráč pro Slavii a třeba i pro repre, protože dovednosti na to jednoznačně má.“

Co jste říkal na sporný souboj Petera Olayinky s Giglim Ndefem před gólem na 2:1, po níž se hosté hodně zlobili a byli přesvědčení, že jejich obránce byl faulovaný?

„Viděl jsem to v reálu jako souboj dvou hráčům o míč, kdy chtěl jeden přeskočit druhého a ten druhý si chtěl míč pokrýt. Došlo ke kontaktu, kterých bylo v zápase spousty. Ale chápu to. Ale kdyby byl určený faul, budeme zase my říkat, že jsme přišli o gól po kontaktu, kterých byl v utkání hodně. Těžké na posouzení.“

Plzeň jste stáhli na rozdíl jednoho bodu, byť ta bude dohrávat zápas s Brnem. Je to pro vás povzbuzení?

„Každé krácení manka je příjemné, ale potřebujeme hlavně zvládat svoje zápasy, soustředit se na sebe. Kdyby to v sobotu mezi Plzní a Spartou dopadlo jakkoliv, stejně bychom potřebovali tenhle zápas vyhrát. Chceme jako každý rok titul pro Slavii, tak musíme hlavně uhrávat to svoje, ne sledovat, kdo ztratil, a kdo ne.“