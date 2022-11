Dvougólový žolík Slavie Jurásek: Doufám, že přijdou ještě lepší večery

Žolík z lavičky důvěru trenéra Jindřicha Trpišovského splatil i s úroky. Matěj Jurásek (19), talent červenobílých, šel do hry 70. minutě za Mosese Usora za stavu 1:1. A postupem času se ukázalo, jak moc šťastnou ruku při výběru střídání kouč Slavie měl. Před gólem na 2:1 si Jurásek naváděl míč do vápna, naznačil patičku, aby tvrdou ranou na přední tyč nedal Janu Laštůvkovi v bráně Baníku šanci. Před druhým gólem dostal hodně prostoru zhruba z 25 metrů trefil levačkou nádherným obstřelem pravou šibenici ostravském branky.

Byl to váš nejlepší den ve fotbalovém životě?

„Zatím ano, ale doufám, že budou ještě lepší večery.“

Jak jste uvažoval před první brankou?

„Doudis (David Douděra) mi tam zabíhal, tak jsem mu to chtěl dát patičkou. Ale všiml jsem si, že obránce si ho nabírá, tak jsem si to přebral, uklidnil se a trefil to na přední tyč po zemi.

Bylo to o to cennější, že jste byl na hřišti teprve tři minuty?

„To bylo po třech minutách? To jsem ani nevěděl, jo, je to skvělý pocit.“ (úsměv)

Využil jste u druhého gólu i nabytého sebevědomí po své první trefě?

„Spíš jsem viděl, že jsem měl prostor. Trénovali jsme to takhle a nedával jsem ani moc ránu, spíš jsem to chtěl obstřelit.“

První dva ligové góly v kariéře, to asi bude drahé, ne?

„Drahé to určitě bude, vůbec jsem si neuvědomil, že jsem hodil dres fanouškům. Ale to je všechno stejně jedno.“

Plzeň po strašně dlouhé době v lize ztratila a díky výhře nad Baníkem jste se jí zase přiblížili.

„Každý bod dobrý, to je jasné. Že Plzeň prohrála se Spartou, to nám přišlo vhod v pravou chvíli.“

Co jste říkal na fanoušky a vlastně celé to dění okolo zápasu? Klub slavil a připomínal si výročí 130 let.

„Bylo to sice naše sto třicáté výročí klubu, ale musím uznat, že atmosféra byla skvělá z obou stran.“