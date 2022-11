Expert Krejčí: Že ztratil Chorý orientaci? To neberu a VAR nechápu...

Zaskočila Sparta Viktorii systémem?

„Překvapila i mě rozestavením se třemi obránci vzadu. Minimálně na začátku bylo vidět, že to Plzeň zaskočilo. Sparta dobře vyhodnotila styl Plzně, že to bude boj, že má soupeř silové hráče. Postavila odolné kluky, postavila to dobře i výškově, takže to měla Plzeň složité. K tomu zavřeli strany, kde byli Zelený s Mejdrem. Trenér Priske zareagoval dobře na prohru na Slavii.“

Takže podle vás vyhrála Sparta zaslouženě?

„Spíš bych řekl, že to byl spíš remízový zápas. V prvním poločase byla herně lepší Sparta, druhý byl trošku obráceně. Sparta byla jen šťastnější.“