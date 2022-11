Liga očima fanoušků: Když Plzeň nechutná hořce. Bohemka prostě baví

Video se připravuje ... Základní část FORTUNA:LIGY je v polovině, zbývají jen dvě dohrávky. Jaké bylo víkendové 15. kolo? Opět hodně hektické. Sparta po jedenácti letech vyhrála v Plzni, ještě víc se ale řešil souboj Tomáše Chorého s Asgerem Sörensenem. Slavia si v Edenu poradila s Baníkem, hosté ovšem také nebyli se sudími zrovna spokojení. A Bohemians předvedli parádní otočku proti Zlínu. Jaká je aktuální nálada v největších českých fanouškovských táborech?

SLAVIA: Mládí vpřed s Matějem Juráskem V předposledním kole podzimní části naší milované FORTUNA:LIGY se sice Baník srdnatě snažil nedostat branku, nakonec mu to ale nebylo nic platné a prohrál 1:3. Mladý Matěj Jurásek ukázal starším spoluhráčům, že občas není třeba nosit míč na zádech až do brány, ale stačí pořádně vystřelit. A my, fanoušci, samozřejmě Matějovi přejeme, aby se mu dařilo dále, protože rozhodně chceme mladý pušky v týmu. Jsem také rád, že další příležitost dostal Kričfaluši, a připsal si tak aspoň pár dalších minut. O faulu Olayinky na Ndefeho bylo již napsáno víc než dost, teda pardon nefaulu. Nakonec, jak to už bývá, jsou sociální sítě rychlejší než dostupné záběry. Přemýšlím, zda se někdy dočkáme opravdu všech již během zápasu. Televize by se měla přizpůsobit dnešní rychlé době a ukázat maximum možných záběrů nejpozději ihned po skončení utkání. Doba je rychlá a je potřeba hodnotit okamžitě. To platí i u komise rozhodčích. DAVID OCETNÍK. 44 let, AREA 114 SESTŘIH: Slavia - Baník 3:1. Bod za Plzní, řádil Jurásek. Vítězný gól s kaňkou

SPARTA: Když Plzeň nechutná hořce! Bývá to zřídka, ale tentokrát jsme si na ní pochutnali. Čím byla tahle plzeň ochucena? Třemi základními ingrediencemi. V prvé řadě změnou rozestavení, hrou se třemi stopery. Presink místo zóny a vygumovaný Chorý. Ten ať promine, ale tentokrát doslova a do písmene, protože jeho zákrok na Sörensena volal jednoznačně po vyloučení. A ještě jedna poznámka k soupeři. To, co předváděl Mosquera po každém zákroku na něj, bylo opravdu hodno absolventa filmové fakulty. Naštěstí mu to rozhodčí nebaštil a byl, až na výše uvedené pochybení, přesný. Dokonce se odvážil nezapískat penaltu pro Plzeň před koncem utkání, jak je tam zvykem. Za náš tým jsem byl spokojen s hrou obou útočníků, kteří bojovali a vraceli se, klobouk dolů. Námitka, že jsou na hřišti proto, aby dávali góly, je na místě, ale bezhlavé útočení by asi přineslo jiný výsledek. Takže tady palec nahoru a jásot stranou! Oba palce také Panákovi, který opět potvrdil, že kolmá přihrávka spoluhráči je jeho velkou zbraní. LK 37 za nás musí ještě něco odehrát! MILOŠ KOLÁŘ. 71 LET, FOTBALOVÝ DŮCHODCE SESTŘIH: Plzeň - Sparta 0:1. Šlágr rozsekl Pavelka. Pražané slaví po 11 letech

PLZEŇ: Chorý? Úmysl jsem neviděl, ale… V Lize mistrů žádné body, ale dali jsme Bayernu dvě branky, jako jediní ve skupině. Jedno malé bezvýznamné plus. Jestli jsme si mysleli, že po pěkném představení proti Barceloně přijede Sparta, která se utopí ve sra… sama, šeredně jsme se mýlili. Nic se nám nepovedlo. Zdálo se, že ani nevíme, co chceme hrát. Stálo to prostě za houby, bída s nouzí. Oboustranně opatrné, soupeř byl lépe připraven. Souboj Chorého se Sörensenem? V tu chvíli jsem viděl jen souboj hlava na hlavu. Bolelo to oba a úmysl jsem nepostřehl. Asi i Chorému věřím, že ve světle ztratil míč. Ale do svědomí mu nevidím. Kulisa jako vždy bouřlivá. Nechápu ale myšlenkové pochody těch z Prahy. Už k nám přijelo plno soupeřů, ale že by si někdo podpaloval sektor a rozebral do šroubku vše, na co narazí, to je nějak mimo mísu. To když předvedeme v Praze, pokropí nás hlava nehlava a vyklidí sektor. Co zkusit použít šedou kůru mozkovou, než se někam vypravím? Anebo se Pražákům neubližuje? Teď dohrát ligu, dobít baterky a hurá do jara. Čest královně Viktorce! KOVI. 54 LET KOORDINÁTOR DISTRIBUCE Celé iSport studio po zápase Plzeň - Sparta s Miroslavem Jirkalem a Štěpánem Filípkem

BANÍK: Zápas v Edenu rozhodl VAR Na Slavii jsme předvedli velmi organizovaný výkon, a kdyby Šehič proměnil v první půli svou obrovskou příležitost, utkání mohlo vypadat úplně jinak. Na kdyby se ale ani ve fotbale nehraje, a tak zápas rozhodl kontroverzní moment, který předcházel druhému gólu domácích. A to neodpískaný faul Olayinky na Ndefeho, který VAR posoudil jako čistý zákrok. Paradoxní navíc je, že sudí nechal výhodu domácím, aby v pozápasovém rozhovoru řekl, že žádný faul nikde neviděl. Neříkám, že bychom nad slávisty vyhráli. Poté přidali pěkný třetí gól, ale tohle bylo s obrovskou kaňkou. Videorozhodčí prostě duel na Slavii rozhodl a jak zaznělo v TIKI-TAKA, tohle nebylo ani poprvé, ani naposledy. Pořád se ten VAR točí kolem silné trojky, kterou chrání. Na názory v TIKI-TAKA se ozval i pan Tvrdík. Škoda, že to zapomněl udělat třeba po utkání na Bohemce. Závěr? Začněte používat VAR normálně a pro všechny stejně, nebo tu šaškárnu zrušte a vyhozené peníze věnujte na podporu fotbalové mládeže na vesnicích, které je čím dál méně… DAVID LIVEČ. 41 LET, VEDOUCÍ PRODEJE ZLATÁ PÍŠŤALKA: Skandální VAR! Faul před gólem Slavie? Hraniční