Kolik zápasů dostane Chorý: Dva, nebo víc? Správná odpověď: Nejspíš nula!

Kolik to bude? Dva, tři, pět zápasů pro Tomáše Chorého? Nejpravděpodobnější verze zní jinak: plzeňský útočník za svůj úder do hlavy sparťana Asgera Sörensena nebude disciplinární komisí potrestán vůbec. Proč?

Zjednodušeně řečeno, disciplinárka nebude situaci ani řešit. To je sice trochu nepřesná zkratka, ale platí. Přesnější vysvětlení zní, že komise projde všechny podklady – třeba zprávu ze Sparty, výpověď VAR Pavla Fraňka – a rozhodne, že není důvod, aby do případu vstupovala. Že do něj vlastně ani vstoupit nesmí.

Zní to asi podivně. Vždyť paragraf 42 Surová hra disciplinárního řádu FAČR říká: „Kdo se jako hráč dopustí surové hry a byl, nebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem závodní činnosti na jedno až šest soutěžních utkání, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 50 000 korun.“

Věta „…nebo měl za to být při utkání vyloučen“, to přece na Chorého sedí, že? Nikoli však podle dosavadní praxe disciplinární komise, která se velmi pravděpodobně přidrží svého zavedeného postupu. A sice, že neřeší výkony sudích, byť by byly chybné.

Disciplinárka se řídí disciplinárním řádem FAČR, ale zároveň také statutem LFA. Ten jede v kolejích, které pokládá UEFA a po nichž jezdí i fotbalový svět. Ve statutu se v článku 3, odstavci 14 uvádí přesně toto:

DK LFA nepřezkoumává rozhodnutí rozhodčích učiněná při utkáních celostátních ligových soutěží nebo v bezprostřední souvislosti s nimi. DK LFA je nicméně oprávněna zahájit disciplinární řízení, pokud:

a) se jedná o administrativní pochybení rozhodčího,

b) rozhodčí disciplinární přečin neviděl,

c) disciplinární přečin má závažné následky, zejména zranění hráče či jiné osoby.

Pro pořádek si pojďme všechna písmena dokumentu projít.

Písmeno a): O administrativní pochybení rozhodčího se nejedná. To by nastalo, pokud by sudí například potrestal nesprávného hráče (v době videa už méně pravděpodobné) nebo takový přehmat uvedl do zápisu. Podobně, jako se to stalo Ondřeji Lerchovi v utkání Olomouc–Plzeň (0:1) z února 2016.

Tehdy udělil druhou žlutou domácímu Martinu Hálovi, ale nevyloučil ho. A do zápisu pak uvedl, že napomínal Michala Vepřeka. Disciplinárka pak Vepřekovi kartu umazala a naopak zahájila řízení s Hálou. Ovšem u Chorého k žádné záměně identity nedošlo.

Písmeno b): Rozhodčí přečin viděl. Sice ne hlavní Dalibor Černý, ale VAR Pavel Franěk ano, což potvrdil v rozhovoru pro iSport.cz. „Řekl jsem mu, že to pro mě není na intervenci.“ Ani to, že střet vyhodnotil chybně, ani to, že komise rozhodčích řekla, že měla přijít červená, na věci nic nemění.

Což je rozdíl oproti případu z roku 2010. Sparťan Tomáš Řepka plivl na slováckého Ladislava Volešáka. Sudí to neviděl, video ještě nebylo, ale televiznímu záznamu hrubé nesportovní chování neuniklo. Komise proto případ otevřela.

Písmeno c): Jediná možnost, která ještě může Chorého dostat k disciplinárce. Sparta by musela lékařskou zprávou doložit, že Sörensen nese zdravotní následky. Jako to nedávno udělala Slavia v Ewertonově případě – a zlínský Martin Cedidla dostal distanc na pět zápasů, ačkoli na hřišti viděl jenom žlutou kartu. Pokud ovšem dnes Sörensen proti Slovácku nastoupí, je velmi pravděpodobně případ ukončen.

Proč tedy ona věta „…nebo měl za to být při utkání vyloučen“ vůbec v disciplinárním řádu je? Odpověď je jednoduchá. Proto, aby komise mohla zasáhnout právě v tom případě, že chybně nedojde k vyloučení a zároveň nastane jedna z podmínek a), b) nebo c).

Disciplinární komise se řídí oběma předpisy, tedy řádem FAČR a statutem LFA. Ty však nejsou v téhle věci v úplném souladu. A ve čtvrtek, pokud věc nezvrátí lékařská zpráva, patrně rozhodne v duchu svých předchozích verdiktů – případ posoudí a uzavře s tím, že nebyly splněny podmínky pro zahájení disciplinárního řízení s Tomášem Chorým.