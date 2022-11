Bílek: Sörensen? Hodně se o tom psalo, mám stejný názor jako Chorý

Potěšila vás reakce týmu na prohru se Spartou?

„Jsme jednoznačně spokojení, jak jsme zareagovali a utkání zvládli herně i výsledkově. V zápase jsme si vytvořili spousty dalších situací, které jsme neproměnili. Můžeme být spokojení.“

Ideálně jste využili individuální brněnské chyby, souhlasíte?

„Věděli jsme, že Brno má kvalitní hráče, co jsou kombinačně silní, individuálně na vysoké úrovni. Chtěli jsme na soupeřovu obranu vytvořit tlak, to se nám dařilo. Vytvářeli jsme si příležitosti a dávali góly. Naším záměrem bylo na ně vylézt hodně vysoko.“

Jak jste působil na Tomáše Chorého, aby zvládl zápas po událostech z duelu se Spartou?

„Nebylo to pro něj jednoduché, hodně se o tom psalo. Utkání zvládl výborně, dal dvě branky a ještě odvedl pro tým velkou práci. Přidržel spousty balonů, vyhranými souboji vytvářel ofenzivní situace pro ostatní hráče. Splnil, co jsme po něm chtěli, dneska podal velmi dobrý výkon.“

Jaký názor máte na jeho střet s Asgerem Sörensenem?

„Tomáš se k tomu nějakým způsobem vyjádřil, já na to mám stejný názor, jako on. Pracovali jsme s ním, aby se soustředil na zápas a neřešil, co se kolem něj děle. Odpověděl velmi dobrým výkonem.“

Potěšil vás Fortune Bassey, který dal za Plzeň první soutěžní gól?

„Přišel do Plzně jako hráč, který góly umí dávat. V hlavách jsme měli to, jak za Budějovice hrál výborně, konkrétně proti nám dal gól a dělal velikánské problémy. Hodně jsme si od něj slibovali, jeho pozice není jednoduchá, když na jeho postu hraje výborně Choras (Tomáš Chorý). Věřím, že mu branka pomůže do dalších zápasů.“

Co pro vás znamená, že do jara půjdete z prvního místa v tabulce?

„Jsme rádi, že budeme na prvním místě, ale pro nás tím ještě nic nekončí. Čeká nás poslední zápas s Pardubicemi, musíme ho zvládnout. Hráči vědí, že je třeba udržet koncentraci do neděle a připravit se na Pardubice stejně jako na Brno. Kluci předvedli skvělý výkon, zodpovědný, koncentrovaný.“

Vrátil se Jan Kopic. Je nějaká šance, že se stihne vrátit ještě nějaký další momentálně zraněný hráč?

„Absolvoval s námi dva tréninky, cítil se dobře, takže jsme ho vzali na lavičku s tím, že může zvládnout pár minut. Jsem rád, že do utkání zasáhl. Další marodi se ale na další zápas už neuzdraví.“

Pokáráte své hráče, že pustilo Zbrojovku do několika nebezpečných šancí?

„Od chvíle, co Brno vstoupilo do ligy, hraje sympaticky. Mají velmi kvalitní, technicky vybavené hráče, není jednoduché proti nim hrát Naše hra je založená na poctivé defenzivě, nechceme soupeře do vyložených šancí. Nemyslím si, že by si toho Brno vytvořilo hodně, ale některé situace jsme jednoznačně mohli řešit lépe.“