Mosquera zůstává v Plzni: Cítil jsem, že na titul máme. Prodloužil o dva roky

Kolumbijský rychlík zamířil do Plzně před rokem a půl z Liberce a byl jedním z tahounů při cestě za ligovým triumfem v sezoně 2021/22. „Přišel jsem do Viktorky, abych vyhrával tituly. Na začátku mi to hodně lidí nevěřilo, ale já prostě cítil, že na to máme a dokázali jsme to," řekl Mosquera.

Ve Štruncových sadech si letos na podzim zahrál také základní skupinu Ligy mistrů, proti Bayernu Mnichov (2:4) si připsal i asistenci. „To jsou momenty, kvůli kterým hraji fotbal. Chci se maximálně připravit na každý zápas a věřím, že společně ještě budeme velmi úspěšní,“ prohlásil Mosquera.

S Plzní má i přes jasný konec v Evropě nakročeno k dalšímu úspěchu. Svěřenci trenéra Michala Bílka jsou v české lize po 15 kolech první o čtyři body před Slavií. Mosquera je navíc ve Viktorii produktivní, když v celkem 67 zápasech vstřelil 15 branek.

Rodák z kolumbijského Cali přišel do české ligy v roce 2014. Za Bohemians 1905 odehrál dvě sezony, po kterých ale zamířil zpět do vlasti. V roce 2020 se ke „Klokanům" vrátil a po konci přes strohou SMS zprávu se přes Liberec dostal do Plzně. „Cítím se tady velmi dobře, klub je jako rodina," dodal Mosquera.

Celkem v nejvyšší soutěži odehrál 141 utkání s bilancí 26 branek a 20 asistencí.