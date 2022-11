Reiter o krizi Zlína: Dno je hlubší a hlubší. Co navrhuje pro jaro?

Může být hůř? Nezdá se to, ale může. Pokud se fotbalový Zlín přes zimu zázračně nezmátoří, padne na úplné dno, odkud vede cesta jen do druhé ligy. Obránce Rudolf Reiter (28) vidí věci realisticky a kriticky, byť po debaklu se Slavií (0:4) těžko hledal slova, jimž by se dala vystihnout krize Jelínkova týmu. „Je to strašný, šílený,“ ulevil si.

Jak vám je po velmi špatném ligovém podzimu?

„Míchá se ve mně zlost a vztek. Jednoznačně si za to můžeme sami.“

Umíte vysvětlit, proč jste dostali za čtyři minuty od Slavie dva góly?

„Neumím. Byly to úplně stejné situace, na které jsme se zaměřovali celý týden. A ze dvou z nich dostaneme do páté minuty góly. Upřímně, honit Slavii za stavu 0:2, kór v naší situaci, je nechci říct nereálné, ale přinejmenším strašně těžké. Ani nevím, co mám hodnotit.“

Neřešitelné… Co se musí stát přes zimu, aby Zlín nesestoupil?

„Nevím. Strašně rád bych vám to řekl, ale opravdu na to neumím odpovědět. Jestli nám roztrhat smlouvy a složit nový tým. (krčí rameny) Musíme dělat všechno jinak. Ale úplně. Jinak na tu otázku musí odpovědět někdo jiný. Já jsem teď v emocích.“

Zlín - Slavia: Jurečka skvěle přiťukl Lingrovi, který prostřelil Dostála! 1:0 Video se připravuje ...

Má stávající tým na udržení?

„Podle jmen určitě nemáme kádr na patnácté místo a dvanáct bodů. Ale to už jsem říkal někdy před měsícem a nic moc se nezměnilo. Šance máme, ale nedáváme je. Pokud netrefíte bránu, může to být sebenádhernější střela, ale gólem nikdy neskončí.“

K čemu vám může pomoct čtvrteční MOL Cup s druholigovým Vyškovem?

„V naší situaci si ho absolutně nemůžeme dovolit vypustit. Je pohár, a pak konec. Konec je šílený, vyžíráme si to do dna. A mám pocit, že to dno je hlubší a hlubší. Přes přestávku se musíme vzpamatovat. Když se v lednu sejdeme, bude to brutální kalup.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 2. Lingr, 5. Douděra, 28. Olayinka, 56. Lingr Sestavy Domácí: S. Dostál – J. Kolář, Simerský, Didiba (46. R. Hrubý) – Fillo (68. Y. Dramé), Hlinka (C), Janetzký (81. J. Hellebrand), Bartošák (58. Vukadinović) – Reiter, Silný (58. Jawo), Čanturišvili. Hosté: O. Kolář – Masopust (74. Ewerton), Kačaraba, Santos, D. Jurásek – Hromada, Oscar (46. Provod) – Douděra (67. Usor), Lingr (80. Kričfaluši), Olayinka (C) – Jurečka (67. Tecl). Náhradníci Domácí: Rakovan, Hrubý, Jawo, Dramé, Hrdlička, Hellebrand, Číž, Šiška, Kovinić, Vukadinović Hosté: Dvořák, Sirotník, Tiéhi, Tecl, Usor, Provod, Sor, Ewerton, Kričfaluši Karty Domácí: J. Kolář Hosté: Kačaraba, Santos Rozhodčí Zelinka – Caletka, Líkař Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 4688 diváků