Lídr iSport Indexu Řezníček: Zhubl jsem, nepiju. Repre mě zklamala

Na pivo už ho netahejte. Nepůjde. Z flamendra Jakuba Řezníčka (34) je takřka asketa. „Necelé dva měsíce jsem úplně bez alkoholu,“ šokuje útočník Zbrojovky v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Na sklonku kariéry zhubl, zmoudřel a ovládl podzimní část FORTUNA:LIGY. S jedenácti góly vede tabulku střelců, bodování deníku Sport i iSport Index . Co mu chybělo ke štěstí? Pozvánka do reprezentace.

Když viděl, jak kouč Jaroslav Šilhavý skládá národní tým pro dva přáteláky s Faerskými ostrovy a Tureckem, říkal si, že dojde i na něj. Těšil se, brněnský klub by ho navzdory osmifinále MOL Cupu uvolnil. Pozvánka však do rukou nejlepšího ligového kanonýra nedorazila. Jakub Řezníček cítil, že to byla asi poslední šance k zapsání premiérového startu v elitním výběru. „Řeklo se, že se berou hráči s formou,“ ušklíbl se nad konečnou nominací, v níž jeho jméno chybělo.

Počítal jste s tím, že si na vás Jaroslav Šilhavý vzpomene?

„Nebudu lhát. Zklamalo mě, že jsem nebyl nominován. Jestli nemám formu…(krčí rameny) Sice jsme hráli pohár v Teplicích, ale Brno by vůbec nebylo proti mému uvolnění. Kdyby přišla pozvánka, byla by to pro klub reklama. Jeden z mých nesplněných cílů je mít aspoň jeden start za reprezentaci. Udělal jsem pro to maximum. Myslím, že tohle byla ideální příležitost. Ale asi jsou tam hráči s větší formou.“ (hořký úsměv)

Takový Tomáš Pekhart dal v sezoně v turecké lize jediný gól. Navíc je mu rovněž přes třicet.

„Nebo povolali Doležala (následně se zranil). Koukal jsem, že má v polské lize dva góly. Asi má pan Šilhavý některé hráče rád. Já to respektuju. Jenom říkám, že mě to mrzí. Četl jsem a slyšel v různých diskuzích, že bych si nominaci zasloužil. Bohužel to nevyšlo, nedá se nic dělat. Nejsem na nikoho naštvaný. Byla to jedna z mých posledních šancí, kdy jsem si mohl nároďák užít. Žena mi říkala: Nikdo ti nevolá, tak neblbni, nikam nepojedeš…Měla pravdu.“

Prý jste poslední dobou zhubl. Je to pravda?

„Docela dost, nějakých pět kilo. Je to tím, že jsem přestal úplně pít. Bříško šlo dolů. (úsměv) Tvrdý alkohol jsem nepil už asi pět let. Teď jsem si řekl, že zkusím vynechat i pivo. Držím se, už mi to ani nechybí. Jsem rád, že jsem takové rozhodnutí udělal. Stravu jsem vůbec neupravoval. Akorát jak furt pendluju mezi Brnem a Prahou, měl jsem krabičky. Nebavilo mě pořád jíst na pumpách. Občas je období, kdy si jídlo objednám. Ale poslední měsíc už jím zase normálně.“

Co proboha pijete, když jdete někam posedět s kamarády?

„První tři týdny jsem za klukama nikam nechodil. Teď už klidně zajdu. Dám si točené grepové pomelo anebo birell. Už jsou to skoro dva měsíce, co nepiju. Manželka to může potvrdit. Umím se kousnout. Náš masér si v kalendáři