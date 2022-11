Jak si vedly posily Sparty: jackpot ze Severu, dvojitá nula i průšvih Jankto

Do nové výzvy skočil po hlavě, Kryštof Daněk se trefil hned ve svém prvním ligovém startu za Spartu, v následujících dvou duelech připsal po asistenci. V úvodu sezony byl možná nejlepším hráčem Letenských, fanoušky bavil svou přímočarostí i dovednostmi v driblinku. O pevné místo v základní sestavě přišel po derby, kdy trenér Brian Priske přehodil schéma na 3-4-3. Podzim končil Daněk v pozici náhradníka, přesto dal v jeho průběhu jasně najevo, jak obrovský potenciál v sobě má.

záložník, 19 let Známka Sportu: 2

Velkou část podzimu nastupoval na pozici levého stopera a vedl si obstojně. Čas od času se nevyvaroval chyby plynoucí z toho, že se jednotlivé situace za každého stavu snažil řešit fotbalově, svým klidem a kvalitou v kombinaci ovšem sparťanské rozehrávce dodal nový rozměr. Podzim dokončoval v pozici levého wingbacka, kde výkonnostně vyletěl. Především ve šlágru na hřišti Plzně sehrál vynikající partii. Pokud se Priske bude tohoto způsobu hry držet, Zelený do něj dokonale zapadá.

obránce, 30 let Známka Sportu: 2-

Pracovitost, nasazení, bojovnost. Nic z toho nelze v případě Jana Mejdra zpochybnit. Je tu ale velký problém. Nuly v kolonce branek i asistencí, což je na krajního obránce Sparty jednoduše neakceptovatelné. Tím spíš, když Casper Höjer na druhé straně defenzivy zvládl dvě trefy a osm nahrávek. Mejdra napříč první polovinou sezony srážela především nepřesnost v předfinální fázi, do šestnáctky posílal povětšinou neadresné centry. Tohle se na jaře musí bezpodmínečně změnit.

obránce, 27 let Známka Sportu: 4

stoper, 26 let Známka Sportu: 1

Začal tím nejhorším možným způsobem. Vyloučením hned v prvním ligovém mači, po kterém následovala stopka na pět zápasů. Po návratu do akce se Jan Kuchta ne a ne trefit, pomohl mu až přechod na systém s jedním útočníkem. V první polovině října se rozjel, ve třech duelech nasázel čtyři branky. Na téhle metě už ale po zbytek podzimu zůstal. Sice si navíc připsal i dvě asistence, gólů ale v jeho podání mělo být mnohem víc. Šance na to měl. Svou pracovitostí a sílou v napadání byl ale především v závěru podzimu pro tým ohromně platný.

útočník, 25 let Známka Sportu: 2-

Dlouho se sžíval s novým prostředním i odlišným způsobem hry. Lukáš Sadílek působil dojmem, že je na hřišti všude, ale vlastně nikde. Postupem času ale získával stále pevnější půdu pod nohama, vyloženě vyletěl v momentě, kdy Priske přešaltroval na variantu 3-4-3. V ten moment ještě vynikla jeho pracovitost. A taky fyzická průprava, zápas co zápas atakoval hranici třinácti naběhaných kilometrů. Navíc stihl i tři branky a jednu asistenci. Na jaře, po další absolvované přípravě se spoluhráči, by měl být daleko platnější.

záložník, 26 let Známka Sportu: 2

Záložník, 26 let Známka Sportu: 4-

Matěj Kovář

brankář, 22 let

Známka Sportu: 2-

Bilance v sezoně (pouze liga)

Zápasy: 9

Minuty: 810

Nuly: 4

Inkasované góly: 10

Byl vhozen do pořádně hluboké vody a hned musel plavat. Matěj Kovář šel do sparťanské branky jen pár hodin po příletu z Anglie a pro zbytek podzimu v ní už zůstal. Osvědčil své silné přednosti: sebevědomou hru nohama a sílu při vybíhání na centrované balony. Na druhou stranu však inkasoval několik laciných gólů, vůbec mu nevyšlo především derby v Edenu. Přesto zvládl nastřádat hned čtyři čistá konta a do druhé poloviny sezony půjde v roli jasné jedničky Sparty.