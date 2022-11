Trest pro kancléře Mynáře! Za SMS s Berbrem „etická“ stopka i pokuta

Hradní kancléř Mynář zavítal do Edenu s manželkou Alex • Pavel Mazáč (Sport)

Vratislav Mynář papírově nemá se Slováckem co do činění, ale jeho zájem o klub se mu vymstil. Za podivné a opakované debaty s Romanem Berbrem z roku 2018 mu etická komise fotbalové asociace zastavila činnost na dva roky a navrch udělila pokutu 50 tisíc korun. Mohla, protože prezidentův muž je členem FAČR za Osvětimany.

Roman Berbr měl ještě dva roky do svého zatčení, ale policie už jeho telefony monitorovala. Zachytila proto i debaty s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem. Ten se u nejvlivnějšího muže českého fotbalu zajímal, kdo si vezme píšťalku na zápasy Slovácka.

Vzájemná komunikace formou SMS na trase Mynář–Berbr se datuje od 9. února 2018. Nejprve se Berbr dotazuje na upřesnění letů pro FAČR, patrně vládním letadlem. Na to Mynář odpovídá, že jeho přáním je umístění listopadového reprezentačního utkání Česko–Slovensko do Uherského Hradiště, tedy na hřiště Slovácka, a dlouhodobá přízeň. Berbr na to odpovídá, že vše vnímá, a o deset dní později Mynářovi píše, že Slovensko skutečně přijede na kýženou adresu.

To se nakonec nestalo, Slovensko hrálo v Edenu, ovšem národní tým hostil v září v Uherském Hradišti celek Ukrajiny.

To podstatnější z hlediska etické komise ovšem teprve přišlo. V pátek 9. března 2018 Mynář píše Berbrovi: „Pane kolego, v sobotu Bohemians?????“ Berbr odpoví „Yes“ a o den později, tedy v den utkání, pošle zprávu s emotikonem zdviženého palce.

Slovácko porazilo Bohemians pod vedením sudího Miroslava Zelinky 1:0.

Další komunikace se znovu týká letů (patrně národního mužstva) a končí Mynářovou větou: „Musíme si pomáhat.“ Berbr na to: „Jsem pro. To umím.“ A Mynář: „Tím jsem si jist.“

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 probíhá tato komunikace:

Mynář: „Hezký den, v sobotu přijede popravčí četa, nebo je to ok?“

Berbr: „Zjistím.“

Mynář: „Pls help.“

Berbr: „Vše ok.“

Podle policie se debata vedla o sobotním utkání Slovácko–Brno 1:0, které řídil Petr Ardeleanu.

A ve stejném mustru se odehrála i další konverzace později datovaná 18. dubna.

Mynář: „Hezký den, sobota moc důležitá.“

Berbr: „Yes.“

V sobotu, o níž šla řeč, přijela „k Mynářovi“ Dukla a odvezla si porážku 0:2. Zápas pískal Pavel Královec.

Zásadní jsou i souvislosti. Tehdejší Slovácko nehrálo nahoře jako to současné, naopak. Před utkáním s Bohemians bylo předposlední, tedy na sestup. Před Brnem drželo na soupeře náskok jediného bodu. Dvě výhry v řadě ho vystřelily na poměrně bezpečnou desátou příčku.

Etická komise Mynáře vyslechla a nakonec rozhodla takto: „Za disciplinární přečin narušení regulérnosti utkání či soutěže uložila panu Vratislavu Mynářovi disciplinární trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na dobu 2 let a peněžitou pokutu ve výši 50 000 Kč.“

Mynář šéfuje klubu I. A třídy v Osvětimanech, proto na něj etická komise dosáhla. Mynář se může obrátit na odvolací komisi. Pokud ta jeho verdikt potvrdí, musí si v moravském městysu hledat – alespoň papírově určitě – jiného funkcionáře.