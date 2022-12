Redukce brankářů ve Spartě? V létě Vorel pryč nechtěl, teď už se nebrání

Jestliže by někde měla mít Sparta personální nedostatek, tohoto postu se to rozhodně netýká. Brankářů mají na Letné až příliš mnoho. To by se ovšem od jara mohlo změnit, podle informací redakce iSport.cz má totiž Jablonec velký zájem o Vojtěcha Vorla. Ve hře je hostování i tvrdý transfer, šestadvacetiletý gólman totiž v rudém plní až roli trojky.

Pod platnými smlouvami jsou Dominik Holec, Vojtěch Vorel, Milan Heča i Florin Nita. Do toho v závěru letního přestupového trhu získala Sparta z Manchesteru United na hostování i talentovaného Matěje Kováře, jenž se prakticky okamžitě stal neotřesitelnou jedničkou.

„Já vím, je to hodně,“ reagoval v polovině září sportovní ředitel Tomáš Rosický na skutečnost, že v případě chlapíků mezi tři tyče má Sparta až nadstav.

Už v létě se to mohlo změnit, o Vojtěcha Vorla totiž na poslední chvíli projevil eminentní zájem Jablonec. Vytáhlý gólman se ale rozhodl zůstat na Letné a poprat se o místo. To se mu ovšem nepodařilo, za celý podzim naskočil pouze do jediného utkání v rámci MOL Cupu.

A tak se podle informací serveru iSport.cz Jablonec se svým zájem o gólmana, jenž v minulosti dlouhé roky hostoval v Českých Budějovicích, vrátil.

„O Vorla má velký zájem trenér David Horejš i majitel Miroslav Pelta. Situace se aktuálně řeší,“ shodují se zdroje z okolí obou klubů.

Sám Vorel byl během podzimu v kontaktu s kapitánem Severočechů Tomášem Hübschmanem, má tedy k dispozici poměrně přesné informace o tom, jak to v Jablonci chodí. Zelení dosud spoléhali téměř výhradně na Jana Hanuše, kterému už je ale 34 let. Rádi by proto do svých řad získali mladší krev.

Případné změně adresy by se oproti létu podle všeho už nebránil ani sám Vorel. Je totiž ve věku, kdy potřebuje především chytat. Od toho je ale momentálně ve Spartě poměrně dost vzdálen. Před příchodem Kováře totiž roli jedničky plnil Holec, Vorel se proto rázem octl až v pozici třetího gólmana.

I to nahrává scénáři, který by mohl sparťanského odchovance, jenž v minulosti dva roky chytal i na Slovensku za Senici, odvát pod Ještěd.