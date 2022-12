Sparta má reprezentanta z Finska (23). Rosický chválí kombinaci i standardky

„Dobře se zapojuje do kombinace a rozehrávky, je poctivý směrem do defenzivy. Kvalitně zahrává standardní situace a správně reaguje po ztrátě a zisku míče,“ vyzdvihl Rosický na klubovém webu, co Kairinenovi otevřelo dveře do Sparty.

Brzy čtyřiadvacetiletý záložník naposledy hrál za norský Lilleström, v 22 ligových zápasech minulé sezony dal jeden gól a přidal tři asistence. Kairinen prošel všemi finskými mládežnickými výběry, v áčku se poprvé objevil v roce 2019 a na kontě má sedm zápasů.

Fin je odchovancem Interu Turku, za který debutoval už ve svých 15 letech a stal se druhým nejmladším hráčem v A-týmu v historii klubu.

K týmu se připojí na začátku ledna, kdy sparťanům startuje druhá část zimní přípravy.