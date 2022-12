Grygera: Nemám strach, z Vrby září jistota. Přehnané požadavky neměl

Když vylezlo ven, že se Zlín dohodl na angažmá s Pavlem Vrbou, málem se mu zavařil telefon. Přitom měl zrovna hektiku, chystal se jet do televizního studia jako expert pro MS v Kataru. „Všichni psali, byl to boom,“ vrací se generální manažer Zdeněk Grygera k námluvám s bývalým trenérem reprezentace, Plzně, Sparty, bulharského Razgradu či Baníku Ostrava.

Největší zimní posilou předposledního celku FORTUNA:LIGY má být trenér. Je jasné, že se Pavel Vrba (59) stal nejlépe honorovaným koučem v historii klubu. Podle informací Sportu bude od ledna pobírat základní plat ve výši 250 tisíc korun, plus zajímavé bonusy za body. Navrch má prý přislíbenou prémii ve výši dva miliony korun za záchranu nejvyšší soutěže. „Zlín teď bude víc sledovaný,“ nepochybuje viceprezident Zdeněk Grygera v rozhovoru pro Sport a web iSport.cz.

Když jste po konci čtyřicátníka Jana Jelínka hledali jeho nástupce, měli jste jasno v tom, že angažujete zkušeného kouče s přirozeným respektem?

„Přesně tak. Chtěli jsme, aby mužstvo zpozornělo, když přijde trenér do kabiny. A třeba ani nemusí nic říct. Když jsem pobýval během mistrovství světa týden v Praze kvůli povinnostem v televizi, sešel jsem se s několika trenéry. Ze všech jednání jsem měl dobrý pocit. U Pavla to zapadalo do sebe nejvíc. Z jeho i z naší strany.“

V jakém smyslu?

„Známe se delší dobu. Já jsem od Holešova, on z Přerova. Potkávali jsme se na různých mládežnických turnajích, kde jsme třeba předávali ceny. Tehdy působil v Plzni anebo u národního týmu. Setkávali jsme se i na EURO ve Francii, kde jsem byl s Českou televizí. Když jsme se po konci podzimní části rozhodovali o změně na pozici trenéra, zavolal jsem mu. Zrovna pobýval