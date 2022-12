Čermák z Plzně trénuje s Bohemians. Vyhrála Praha, musí výrazně slevit

Pět a půl roku trvající plzeňská kapitola se uzavírá. Záložník Aleš Čermák (28) se vrací do Prahy, oblékne dres Bohemians. Od západočeského klubu dostal svolení k odchodu a už se připravuje ve Vršovicích. Aktuálně se ladí detaily smlouvy. Levonohý tvořivý hráč musí ubrat z finančních požadavků, v Plzni mu dobíhá kontrakt, který z něj dělal jednoho z nejlépe placených hráčů týmu.

Čermák změnou klubu řeší mizivé herní vytížení. Na podzim naskočil pouze do třinácti zápasů, nepřipsal si branku ani asistenci. V nabitém kádru postupně ztratil důvěru trenérského štábu, situaci mu komplikovaly i zdravotní problémy, kvůli nimž vynechal velkou část letní přípravy.

Půl roku před vypršením kontraktu vyhrála nabídka Bohemians, kde se na něj velmi těší trenér Jaroslav Veselý. V ofenzivě vršovického klubu Čermák nahradí Petra Hronka, který kývl na nabídku Slavie, případně Romana Květa, autora devíti podzimních ligových gólů, jehož před vánočními svátky podepsala Plzeň.

„S Alešem jsme se domluvili a má od nás souhlas, aby zahájil zimní přípravu s Bohemkou, která má o jeho angažování velký zájem. Na začátku nového roku pak budeme společně řešit detaily a finální podobu jeho působení v Ďolíčku,“ uvedl na klubových stránkách sportovní ředitel Plzně Daniel Kolář.

Jak naznačil někdejší plzeňský záložník, podoba Čermákova kontraktu v Bohemians se teprve dolaďuje. Tvořivému středopolařovi v létě vyprší v Plzni lukrativní smlouva, která z něj dělala jednoho z nejlépe placených hráčů týmu. Čermák podle informací deníku Sport a iSport.cz inkasoval 450 tisíc korun měsíčně, čemuž neodpovídala herní minutáž ani statistiky.

V Bohemians se řeší výše záložníkova nového kontraktu, s platem musí výrazně slevit. Například Jan Kovařík, jenž přišel z Plzně do Vršovic před rokem a půl, si přijde na 150 tisíc měsíčně, v podobných intencích by se měl pohybovat i budoucí Čermákův plat. Je také možné, že na hráčově gáži se ještě na jaře bude částečně podílet i Plzeň, čímž by nemusel jít s penězi tak razantně dolů.

Situaci kolem levonohého záložníka už v létě sondovalo několik českých klubů. Zájem měli v Hradci, Čermák se líbil i trenéru Vrbovi, který ho lákal do Baníku. Někdejší hráč Sparty se ale nechtěl stěhovat z Prahy, kde žije s rodinou a odkud dojížděl do Plzně. Také proto vyhrála nabídka celku z Vršovic.

Čermák opouští Plzeň po pěti a půl letech. Na západ Čech přišel v létě 2017 ze Sparty, předtím si vyzkoušel i hostování v Mladé Boleslavi a Hradci Králové. Někdejší mládežnický reprezentant pomohl Viktorii k dvěma mistrovským titulům a zahrál si i Ligu mistrů, pod koučem Michalem Bílkem ale nepatřil do základní sestavy. Celkem odehrál v lize 185 utkání a vstřelil 31 branek.

Už před Vánoci získali Bohemians z Plzně na půlroční hostování brankáře Martina Jedličku, opačným směrem přestoupil nejlepší střelec týmu Roman Květ. „Klokany“ posílili rovněž záložník Jan Matoušek a obránce Jan Vondra.