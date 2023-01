Sy ve Slavii: podpis a hned hostování? Vypadá to na Teplice, ve hře je i Zlín

Stačilo pět gólů ve druhé lize a Babacar Sy (22) je hráčem Slavie. Senegalský útočník přestoupil z Táborska podle informací Sportu za tři miliony korun a podepsal kontrakt do léta 2026. „Dostal jsem se do velkého klubu, splnil se mi sen,“ zářily oči mladíkovi, jehož vicemistr obratem pošle na hostování. Kam? Vypadá to na Teplice! Ve hře je ještě Zlín, řešily se Pardubice s Libercem.

Pouze půl roku se Babacar Sy pohybuje po Česku. Do té doby hrál fotbal výhradně doma v Africe. Pak se vydal do Evropy. V létě uspěl na zkoušce ve druholigovém Táborsku, na podzim patřil do základní sestavy FC Silon a vykopal si transfer do Slavie. Celkem naskočil do 16 duelů F:NL a zapsal i tři starty v MOL Cupu. Zdobí ho rychlost, lehké nohy, tah na bránu. V takticko-technickém pojetí a chladnokrevnosti v koncovce má rezervy.

Jeho strmě nakopnutá kariéra bude dál pokračovat hostováním v menším prvoligovém klubu. Z několika variant se celá záležitost údajně zúžila na Jarošíkovy Teplice a předposlední Zlín, kde čeká na novou akvizici do útoku trenér Pavel Vrba. Zatím mu klub pořídil pouze vysokého stopera Michala Jeřábka (29) ze slovenských Michalovců. Ten nastoupí už v sobotu do domácí přípravy se Sigmou Olomouc.

Je velmi pravděpodobné, že při pondělním odletu FC Trinity z Brna na desetidenní pobyt na Maltě s účastí na turnaji Malta Cup 2023 dravý Babacar Sy nebude. Ten spíš nasedne do letadla až o tři dny později a vydá se s Teplicemi na soustředění do Turecka. V severočeském týmu by se potkal s o dva roky starším krajanem Abdallahem Gningem, podzimním objevem nejvyšší soutěže. Na zkoušce je na severu Čech další cizinec, středopolař Yaya Kader Touré z Pobřeží slonoviny, který na podzim válel ČFL za Karlovy Vary.

Zlín se na Babacarův příchod upínat nemůže, takže hledá alternativní řešení. Pořád je možná varianta se zkušeným dlouhánem Liborem Kozákem, který předčasně skončil ve Slovácku a zvažuje i jiné možnosti.

Pokud by přece jen došlo k dohodě Slavie s Vrbovým souborem, šlo by o prošlapanou trasu. V Baťově městě mají s africkými hráči z Táborska výborné zkušenosti. Vytáhnuli odtud záložníka Ibrahima Traorého a následně ho prodali za velké peníze právě do Edenu. Dalším a nedávným příkladem je Cheick Conde, jenž se na Moravě vyhrál pro švýcarského mistra FC Curych. A do pokladny opět putovala hezká sumička.

Babacar je dalším produktem agentské stáje Daniela Chrysostoma. „Zaujal nás už dříve, ale chtěli jsme vidět, jestli zvládne první důležitý krok v adaptaci na český fotbal, což se mu v Táborsku povedlo. Teď ho čeká druhý, aby se prosadil v nejvyšší soutěži. Věříme, že do budoucna to bude pro Slavii skvělá investice,“ přál si její sportovní ředitel Jiří Bílek.

V jakém prvoligovém týmu začne sebevědomý Senegalec tuhle investici zhodnocovat? Teplice jsou nejblíže, ovšem Zlín se nevzdává.