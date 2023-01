Sparta řeže kádr: bez Juliše i Sáčka. Kdo všechno si hledá nové angažmá?

Dohromady sedmadvacet hráčů do pole a tři brankáři se vměstnali na palubu letadla, které o víkendu přesunulo sparťanské áčko do Marbelly, už tradiční destinace pro zimní herní kemp.

V kádru trenéra Briana Priskeho nechybí všichni čtyři novicové, tedy Awer Mabil, Dimitrije Kamenovič, Kaan Karinen a Qazim Laci. Příležitost dostávají i mladíci ze strahovské rezervy Ondřej Kukučka s Danielem Kaštánkem.

Mimo základní kádr pro jarní část sezony se naopak podle očekávání ocitli Florin Nita s Ladislavem Krejčím starším. Oba hráči měli už v létě od klubu svolení, aby si našli nové angažmá. K tomu nedošlo, nyní se proto proces opakuje.

V případě rumunského brankáře nadále platí, že by ho Letenští navzdory platné smlouvě uvolnili zcela zadarmo. Záleží tak pouze na tom, zda si zkušený gólman dokáže najít angažmá.

Nita a Krejčí mají ve Spartě kontrakty do léta, to ostatně platí i pro dva čerstvé odpadlíky Michala Sáčka s Lukášem Julišem. Všichni zmínění patří do početné skupiny fotbalistů, kteří jsou v rudých barvách smluvně vázáni pouze do 30. června letošního roku.

Kádr ani dovnitř není uzavřen, říká Rosický. S trenérem jsme s posilami spokojeni Video se připravuje ...

„Víme, kde nám končí hostování, kde smlouvy. S některými hráči už jsme domluvení, s některými se budeme bavit. A s některými kontrakt neprodloužíme. Nemyslím si, že je to něco, co by nás mělo překvapit. Jsme na to připravení,“ hlásil na čtvrteční tiskové konferenci sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Sáček s Julišem ještě během podzimu do letenského áčka patřili, byť naskakovali spíš sporadicky. Teď je ale evidentní, že v klubu dříve či později skončí. Odejít mohou už nyní, případně v létě na konec smlouvy.

O Juliše v minulých týdnech projevili zájem v Pardubicích či Olomouci, zkušený útočník ale na případné stěhování v rámci nejvyšší soutěže příliš neslyší. V zákulisí se naopak mluví o tom, že by mohl poprvé v kariéře vyrazit na zahraniční angažmá. Podobné by to mohlo být v případě Sáčka, který na podzim odehrál pouze 127 minut.

Vindheim má smlouvu až do konce příští sezony, i v jeho případě ale cesta zpět do prvního týmu velmi pravděpodobně nepovede. Norského beka dlouhodobě trápí zdravotní problémy, na podzim naskočil jen na 27 minut za druholigovou rezervu.

Jan Kuchta a spol. odehrají ve Španělsku dva přípravné zápasy. Ve čtvrtek se poměří se Stuttgartem, v pondělí je pak čeká konfrontace se Salcburkem. Vrcholem přípravy bude letenská generálka s Norimberkem 21. ledna, o týden později Sparta vykopne ligu v Olomouci.

S kým se ve Spartě nepočítá

Florin Nita (35) / brankář / smlouva do léta

Ladislav Krejčí st. (30) / křídlo / smlouva do léta

Lukáš Juliš (28) / útočník / smlouva do léta

Michal Sáček (26) / záložník / smlouva do léta

Andreas Vindheim (27) / obránce / smlouva do léta 2024