Špatné zprávy pro Pecha: zřejmě nestihne start jara, na soustředění letí

Pech dostal v Edenu smlouvu na čtyři a půl roku, tedy do léta 2027, Slavia podle informací Sportu zaplatila Mladé Boleslavi sumu mezi 25 až 30 miliony korun. Jenže krásný příběh nové posily dostal hned na úvod ťafku.

Talentovaný univerzál se zranil v prvním přípravném zápase s Hradcem Králové (1:0, gól Moses Usor). Po jednačtyřiceti minutách ucítil pronikavou bolest ve stehenním svalu a musel odkulhat ze hřiště. Už po utkání se trenér Jindřich Trpišovský obával, že zranění bude složitějšího charakteru. „Davida čekají vyšetření. Uvidíme, jak to s ním dopadne,“ pronesl krátce po utkání.

Lékaři nedoručili do Edenu pozitivní zprávy. Návrat do procesu si vyžádá čas. „Magnetická rezonance u Davida Pecha odhalila svalové zranění, které si vyžádá přibližně třítýdenní pauzu,“ oznámila Slavia na twitterovém účtu.

To znamená, že člen reprezentačního týmu do jednadvaceti let pravděpodobně nestihne začátek jarní části FORTUNA:LIGY. Vstup do druhé poloviny sezony mají sešívaní na programu 29. ledna v domácím zápase proti Jablonci.

Dnes Slavia odletěla na herní soustředění do portugalského Algarve. Ve výpravě Pech byl. V teple bude bolavý sval léčit snadněji.