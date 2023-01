Dloubák: Mikloško v Baníku? Práce se projeví. Jílek je po Spartě lidštější

V novém Dloubáku jsme probrali i to, jak se zatím na Bazalech a ve Vítkovicích zabudoval nový trenér Pavel Hapal, který po svém příchodu pozvedl Baník výsledkově i herně. A nejen to, s výhledem do budoucna je trenér v součinnosti se sportovním ředitelem Luďkem Mikloškem. Jak i jeho tahy a vize mění Baník a co čekat od klubu do budoucna? Konečně stojí jeho koncepce na pevných základech? Zaměřili jsme se i na olomouckou Sigmu, která na konci podzimu potichu vyšplhala až na čtvrtou příčku.