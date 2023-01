Plzeň nad evropským Manhattanem: Horváth s Bílkem bavili při penaltách

Čtyřhvězdičkový resort Meliá Villaitana poskytuje týmu veškerý komfort. Hned vedle prostorného hotelu jsou tréninková hřiště, bazény, golfová hřiště, zázemí pro posilovnu i regeneraci. Viktoria trénuje v příjemném, takřka letním počasí, pokud tedy nepřijde větrná smršť…

Plzeňští fotbalisté měli v úterý volnější program. V deset dopoledne začal jediný společný trénink, hráči se věnovali především regeneraci po pondělním duelu s maďarským Ferencvárosem. „Je třeba také odpočívat,“ zmínil asistent Pavel Horváth po druhém utkání ve Španělsku, které skončilo bezbrankovou remízou.

Mužstvo se rozdělilo na dvě party. Hráči, co odehráli v pondělí větší porci minut, pod dohledem kondičních trenérů na krásně střiženém trávníku lehce vyklusávali, větší část strávili v nedávno vybudované posilovně, která je hned u vstupu na hřiště. Na trávníku jich zbylo méně, těm se věnovala především trojice Bílek, Horváth a Bakoš.

Slalomy mezi tyčemi, rychlé narážečky, centry, uvolňování, nácvik střelby na připravené gólmany Jindřicha Staňka a Adama Zadražila. Novic z Táborska si na úterním tréninku zachytal vydatně, ale o tom ještě později…

Do střelby se zapojovala trojice mladíků Pavel Gaszczyk, Adam Pešek a Adam Kronus. S prvním týmem jsou ve Španělsku zejména pro to, aby při trénincích nabrali zkušenosti a pod dohledem starších mazáků. Centroval i zakončoval Jhon Mosquera, Adam Vlkanova nebo Václav Jemelka. Ryšavý obránce trénuje naplno, po operaci ramene si ale ještě dává pozor v soubojích a do zápasů zatím nenaskakuje.

Zejména kolumbijský záložník jel trénink v podobné intenzitě a nasazení, jako kdyby se hrál šlágr se Spartou nebo Slavií. Když ho několikrát skvěle vychytal Jindřich Staněk, vztekal se, že balony nekončí v síti. Šest hráčů (Gaszczyk, Pešek, Kronus a Jemelka, Vlkanova a Mosquera) se pak společně se dvěma gólmany přesunuli na menší hřiště, kde si zahráli „staří“ proti „mladým“ tři na tři.

Rychlá hra na malém prostoru ve velké intenzitě, v níž soupeřící šestici bedlivě sledovala trojice trenérů, měla vysokou úroveň a všem dala zabrat. Míče létaly rychle od nohou, padaly pěkné góly, brankáři si dobře zachytali.

Trenéři si asi nejvíc užili závěr celého úterního tréninku. Michal Bílek s Pavlem Horváthem už na velkém hřišti vzali balony a na Adama Zadražila kopali penalty. Ukázali, že i po skončení povedených kariér mají fotbal v noze. Zadražil se zapotil, trenéři jej dlouho nepustili z branky, jak je střelba bavila. Zkusili si i přímé kopy z hranice vápna, což byla oblíbená disciplína obou plzeňských šéfů. „Máme asi výborného gólmana,“ culil se Bílek, když jeho i Horvátha posila z Táborska několikrát pěkně vychytala.

Plzeň do Španělska pravidelně prchá před lednovými mrazy v Česku. Přibližně sedmdesátitisícový Benidorm je turistickým rájem v provincii Alicante na jihovýchodě pobřeží. Z kopců nad městem, kde plzeňská výprava bydlí, upoutá nádherný výhled. V létě je město plné dovolenkářů především z Británie, Irska, Polska, Belgie nebo Nizozemska. Nabízí krásné pláže i nepřeberné množství zábavy v barech, restauracích a hospůdkách, které jsou na každém rohu.

Benidormu se říká evropský Manhattan. Najdete zde 310 budov s výškou přes 35 metrů, proto tolik připomíná metropoli Spojených států. V zimě je zde ideální klima pro sportovní přípravu. Proto sem často jezdí fotbalové týmy, Plzeň si španělskou destinaci oblíbila už za časů Pavla Vrby. Aktuálně hotel s Plzní sdílí Arminia Bielefeld, celek z druhé bundesligy, v krásném prostředí se nedávno chystal i anglický Southampton. V roce 2011 dokonce Benidorm hostil start Vuelty, jednoho ze tří největších cyklistických závodů světa.