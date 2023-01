Překvapivý odchod ze Slavie! Usor na hostování, Trpišovský řekl proč

Ondřeje Lingra si zatím Slavia před zájmem Panathinaikosu uchránila, odchází ale jiný hráč. Moses Usor bude v jarní části sezony a v podzimní té příští hostovat v rakouském Linci, v zimě by mohl i přestoupit, pokud by LASK uplatnil domluvenou opci.

Dvacetiletý nigerijský záložník přišel do Slavie v dubnu loňského roku a zařadil se do tehdy ještě třetiligové juniorky. V devíti zápasech za ni dal šest gólů a na tři nahrál, kouč Jindřich Trpišovský ho pak v závěru minulé sezony povýšil do áčka.

Tam se trvale usadil od letního přípravného kempu a v průběhu podzimu pravidelně nastupoval. Dal šest gólů.

„Moses je určitě zajímavý hráč, který se bude ještě vyvíjet. Sezonu dobře začal, ale konec podzimu už mu tolik nevyšel. Příčin byla spousta. V létě neměl volno, přeskočil z béčka do áčka, srovnával se s tím,“ popsal rozhodování Slavie kouč Jindřich Trpišovský na klubovém webu.

„Ve fotbale je všechno proměnlivé, nám se momentálně hrozně líbí Matěj Jurásek, který naznačil potenciál. Pokud se Matějovi vše sejde a bude zdravý, může mít dobré jaro. Typologicky jsou si s Mosesem a třeba i Ewertonem podobní, jeden druhému pak bere minutáž. Křídel máme nyní dost. Navíc musíme myslet i na pravidlo, že v české lize může nastoupit do utkání omezený počet cizinců mimo Evropskou unii,“ dodal trenér.