Plzeň hýčká zvíře. Klub krotí nadšení, ale Durosinmi může být kometa

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Rafiu Durosinmi, dvacet let, Nigérie. Plzeň objevuje nového útočníka, jehož si vytáhla na půlroční hostování s opcí z druholigové Karviné. Robustní, zároveň pohyblivý a technicky zdatný hráč si zvyká na vyšší level velmi rychle. V pondělí proti Ferencvárosi (0:0) nastoupil poprvé v základu a odehrál téměř hodinu. Výkonem zaujal a říká si o prostor na úkor odstaveného Fortune Basseyho.

S číslem 33 a kapitánskou páskou dostal v pondělí šanci na hrotu místo obvyklé ofenzivní jedničky Tomáše Chorého. Srovnal se s nepříjemnými poryvy větru a vydatně cvičil obranu Ferencvárose. Dvakrát mohl Rafi u Durosinmi skórovat, vztekal se, když míč těsně před jeho hlavou uzmul gólman maďarského šampiona.

Když dostal prostor, nebál se vzít balon a šturmoval kolmo k bráně. Několikrát přetlačil soupeřovy obránce a driblingem pronikl až do vápna. Zkrátka velmi zajímavý výkon, plzeňského hroťáka jste si při sledování zápasu museli všimnout.

„Na pořádný progres ještě u nás neměl dost času. Máme tady Tomáše Chorého, který dal spousty gólů a je to náš hodně důležitý hráč. Ale Rafi ho můžeme využívat, musí být připravený a určitě nám pomůže,“ mírně krotil optimismus plzeňský asistent Pavel Horváth.

Celkově s ním panuje velká spokojenost. Mimo záznam činovníci z Plzně potvrdí, jak jsou z něj nadšeni. Vypadá skvěle v tréninku, v útoku působí jako nenasytné „zvíře“. Důrazný, rychlý, ač pravák, s míčem si rozumí oběma nohama.

Nigerijskému hráči se povedl i úvodní zápas za Plzeň proti Heidenheimu, při remíze 1:1 odehrál závěrečnou půlhodinu. „Durosinmi je velký příslib. Poprvé jsme ho viděli zblízka v zápase a troufnu si říct, že by to mohla být naše velká posila,“ vykládal Horváth o nováčkovi z Karviné.

Jde úplně o jiný kalibr hráče, než jakým byl René Dedič. Ten se během půlroční zkoušky neprosadil a putoval zpátky do druholigové Karviné. Durosinmi je mladší a naznačuje, že by mohl obstát i ve velké konkurenci týmu, co si na podzim zahrál Ligu mistrů.

Zvlášť v aktuální situaci plzeňského kádru by mohl dostat prostor. Do konce února je mimo hru kvůli poraněnému kotníku Jan Kliment, další útočník Matěj Vydra ještě nezasáhl do zápasu, minutáž bude zvyšovat postupně a opatrně.

Tím pádem zbývá Tomáš Chorý, s nímž nigerijská posila může alternovat. Určité fáze zápasu, kdy je třeba soupeře dostat pod tlak, mohou zvládat i společně. Vyzkoušeli si to v úvodu druhé půle proti Ferencvárosi.

„Máme dalšího vysokého hráče, určitě i to nám může pomoct. Jsme variabilnější, pro trenéry jenom dobře, že si mohou vybrat,“ vyzdvihl plzeňský ofenzivní záložník Adam Vlkanova. „Určitě jsou zápasy, kdy se hodí udělat něco jinak, občas můžeme hrát třeba i na tři stopery. Trenéři vymyslí, co je správně, také podle soupeře.“

Durosinmi přebírá štafetu po krajanovi Fortune Basseym, jehož angažmá na západě Čech dopadlo bídně. V létě přišel na roční hostování s opcí, ale vstřelil jedinou branku a do týmu nezapadl. Plzeň s ním přestala počítat, do Španělska ho trenéři nevzali a aktuálně se řeší jeho budoucnost.

O čtyři roky mladší a sedm centimetrů vyšší Durosinmi zatím udělal dojem pouze v Karviné ve druhé lize, nicméně upoutal pozornost několika českých klubů. Mladík z Nigérie nakonec kývl na plzeňskou výzvu a novou kapitolu začal velmi slušně. Pokud naplní předpoklady a kladné zvěsti z tréninků, může se stát jednou z komet jarní FORTUNA:LIGY.